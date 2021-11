Slovensko zdravstvo v stiski: Nujno, nujno je treba to norijo ustaviti, sistem ne zdrži več

Novi koronavirus se hitro širi po Sloveniji. Danes bomo predvidoma v statistiko vpisali še za 20 odstotkov več okuženih kot dan prej, v Sloveniji pa še vedno nimamo uradno razglašene epidemije. Ministrstvo za zdravje smo pred časom, ko so bile razmere še bistveno boljše, vprašali, ali bomo razglasili epidemijo. Z ministrstva, ki ga vodi Janez Poklukar, so nam avgusta odgovorili, da so ukrepi bistveno pomembnejši od formalne razglasitve epidemije.

Razmere v Sloveniji so se, od kar smo zadnjič vprašali po razglasitvi epidemije, samo še slabšale. Te dni smo ministrstvo za zdravje ponovno vprašali, ali bomo razglasili epidemijo. V javnosti se namreč pogovarjamo celo o tem, da bomo covidne paciente izvažali v tujino, včeraj pa je umrlo že blizu 20 bolnikov, ki so bili pozitivni na novi koronavirus. V sredo so nam na kratko odgovorili: »O vseh odločitvah vlade bo javnost pravočasno obveščena.«

Vprašanje, ki so ga spregledali

Vprašali smo tudi, ali se izogibamo razglasitvi epidemije morebiti zaradi izplačevanja koronskih dodatkov in učinka na državno denarnico, vendar so se odgovoru na to vprašanje izognili. Ista vprašanja smo naslovili tudi na vlado, vendar so odgovori prispeli le z ministrstva.

Zaradi izrazitega slabšanja koronavirusnih razmer v Sloveniji se v javnosti vrstijo pozivi stroke po ustavljanju javnega življenja. V osnutku zapisnika je to celo predlagala strokovna skupina, vendar je po sestanku z vlado vodja strokovne skupine Mateja Logar hitela pojasnjevati, da je šlo za napako. Medtem pa se pozivi stroke v javnosti vrstijo. Včeraj je o tem javno spregovoril prvi epidemiolog v državi Mario Fafangel, specializant infektologije v SB Celje Federico V. Potočnik pa je denimo pred nekaj minutami zapisal: »Nujno, nujno je treba to norijo ustaviti. Razglasiti epidemijo in zapreti državo. Sprejemov na intenzivo je neobvladljivo veliko. Nimamo (nimamo!) toliko intenzivistov, ki bi skrbeli za takšne številke. Sistem ne zdrži več.«