Vlada se je opravičila državljanom, poglejte zakaj (VIDEO)

Epidemiološka slika v Sloveniji se naglo poslabšuje. Po rekordnem torku smo imeli še rekordno sredo. Tako smo danes (podatki za sredo) v statistiko vpisali 30 odstotkov več okuženih z novim koronavirusom kot dan prej, medtem pa pri nas še vedno uradno nismo razglasili epidemije (zakaj ne, berite na povezavi).

Strokovna skupina pod taktirko Mateje Logar vladi ni predlagala ustavljanja javnega življenja (zaradi tega je strokovna skupina postala tarča kritik), medtem ko je minister za zdravje Janez Poklukar dejal, da bo vladi predlagal vsaj delno zaprtje države, ko bo zasedenih 160 do 180 intenzivnih postelj. Ta pogoj je že izpolnjen, zgodilo pa se ni še nič. A danes je seja vlade in vse se utegne še spremeniti. Verjetno bo več znano okoli 14. ure, ko je sklicana vladna koronavirusna novinarska konferenca. Spremljamo jo v živo.

Kacin o nespodobnem predlogu iz zdravstva Koordinator za logistični del cepljenja proti covidu-19 Jelko Kacin je po današnji seji vlade povedal, da se bo vlada v petek na Brdu pri Kranju sestala na posebni seji. Na njej bodo razpravljali o oceni trenutnega stanja, pričakovanju v naslednjih dneh in o ukrepih, »ki jih je treba uveljaviti v najkrajšem času«, je pojasnil Kacin. Po njegovem mnenju je nesprejemljivo in nespodobno, da zdravstvo pričakuje popolno zaprtje države, na drugi strani pa svojega načina dela ne zna prilagoditi potrebam ljudi, ki ure in ure čakajo, da bodo na vrsti za cepljenje, je poročal STA.

V imenu vlade so se opravičili vsem, ki so morali dolgo čakati v vrsti na cepljenje. Povečali bodo število cepilnih centrov, od vseh centrov pa pričakujejo, da bodo delovni čas ustrezno podaljšali.

Potza je predstavila poročilo po spoštovanju pogoja PCT, ki je pokazal, da se je nadzor poostril tako pred objekti kot tudi pri posameznih osebah. Skupaj so inšpektorati izrekli čez 500 ukrepov zaradi nespoštovanja pogoja PCT. Najbolj pogosta kršitev je bila nepreverjanje pogoja PCT ali ne dovolj natančnen pregled.

Skupno so opravili 7671 inšpekcijskih nadzorov v obodovju dveh tednov, v desetih odstotkih od teh so našli nepravilnost.

Martina Gašperlin je predstavila delo tržnega inšpektorata. V zadnjih dveh tednih so zelo povečali število nadzorov in tako bo tudi v prihodnje. Opozrajajo, da delajo tudi ob vikendih in popoldnevih.

Apelirala je na državljane, da naj, ko pridejo k nekomu, sami pokažejo dokazilo. »Tudi njim je težko, razumimo, da so v stiski. Bodimo razumni in jim pri tem pomagajmo.«

Tudi tržni inšpektorji so začeli izdajati globe. Zaprli so eno bencinsko črpalko z globo. Z ustno odločbo do odprave nepravilnosti so zaprli tudi eno trgovino v BTC. Lahko bi dobili tudi globo 4000 evrov.

Vrečar: »Policisti smo odkrili sedem primerov ponarejenih potrdil o izpolnjevanju pogojev PCT. Ne samo na mejnih prehodih, kot je bila to praksa doslej, tam smo odkrili tri.