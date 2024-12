Zimski dodatki za upokojence: V Desusu in Zdusu ogorčeni zaradi Golobovih izjav

V stranki Desus so »zgroženi in osupli« zaradi ponedeljkove izjave premierja Roberta Goloba, da pokojnine naraščajo precej hitreje od inflacije oziroma, da rast pokojnin bistveno prehiteva rast življenjskih stroškov v zadnjem letu, zato je vlada ocenila, da zimski letni dodatek za upokojence v tem letu ni potreben.

»Od predsednika vlade zahtevamo pojasnilo in popravek izjave, da so se pokojnine dovolj povišale v primerjavi z inflacijo. Trditev ne odraža resničnega stanja. Cene hrane, osnovnih življenjskih potrebščin in storitev so se v primerjavi s pokojninami bistveno bolj povišale. Prav tako so se povišale plače, ki predstavljajo ob zgoraj naštetih dejavnikih ključen usklajevalni kriterij pri določanju višine pokojnin. Zato menimo, da gre pri izjavi predsednika vlade za še eno izmed manipulativnih izjav, ki ne odražajo dejanskega stanja,« pravijo.

Dodajajo, da je »treba predsednika vlade spomniti, da se po veljavni zakonodaji pokojnine usklajujejo v višini 60 odstotkov rasti plač in v višini 40 odstotkov rasti življenjskih stroškov. Te uskladitve pokojninski zavod izvede na podlagi podatkov državnega statističnega urada za preteklo leto, kar pomeni, da uskladitev ne sledi tekoči rasti življenjskih stroškov.«

»Vlada zavrnila letošnjo uskladitev pokojnin«

Letošnja uskladitev pokojnin v višini 8,8 odstotka se je nanašala na inflacijo iz preteklega leta, ki bi jo pokrila le uskladitev v višini od deset do 11 odstotkov.

»Vlada, ki predvsem govori o skrbi, a bolj malo dejansko naredi za starejše, je brez utemeljenega razloga zavrnila tudi letošnjo izredno uskladitev pokojnin. Čeprav so bili izpolnjeni pogoji za njen dvig,« pravijo v Desusu.

Stranko upokojencev skrbi, da se bodo razmere za upokojence še poslabšale. »Da vlada načrtuje še bistveno poslabšanje življenjskih pogojev upokojencev, nakazuje med drugim njena namera, da naj bi se pokojnine usklajevale po zapisih v predlogu nove pokojninske reforme po novi formuli. Slednja bo še poslabšala gmotni položaj obstoječih in novih upokojencev. Če bi vlada imela spoštljiv odnos do upokojencev, bi v nov predlog zakona zapisala avtomatizem za povišanje pokojnin po sprejeti formuli. Žal raje manipulira s podatki, zavaja in vnaša med ljudi nemir,« so mnenja v Desusu.