Oranžni alarm: Sneg porušil šotor pred ZD, sledi še ena nevarnost (VIDEO)

Korensko sedlo. FOTO: Dars

Kredarica. FOTO: Dars



V četrtek možna pozeba

Vreme prihodnje dni. FOTO: Arso

Gotovlje - Žalec. FOTO: Bralec Tone

Gotovlje - Žalec. FOTO: Bralec Tone

Velika Nedelja, Ormož. FOTO: Bralec Viktor

Velika Nedelja, Ormož. FOTO: Bralec Viktor

Velika Nedelja, Ormož. FOTO: Bralec Viktor

Napovedano sneženje je najprej zajelo vzhodni del države ter višje ležeče predel Gorenjske, v zgodnjih dopoldanskih urah pa je v osrednji Sloveniji padala sodra (babje pšeno), slišalo se je celo grmenje. Kmalu je dež prešel v sneg.Na Primorskem večinoma dežuje. Po napovedih naj bi zapadlo pet do 25 centimetrov snega. Največ snega pričakujejo v pasu od Idrijskega, Notranjske, Kočevske do Bele krajine.V zimskih razmerah je ne glede na datum na vozilih obvezna zimska oprema. Na pot se odpravite le, če bo nujno in samo z ustrezno zimsko opremo. Pred potjo očistite vozilo, na poti pa prilagodite hitrost in varnostno razdaljo.Zjutraj so se padavine od severa razširile nad vso Slovenijo, meja sneženja se bo večinoma spustila do nižin, le ob morju bo deževalo. Dopoldne se bo sneženje umikalo proti jugu, kjer bo ponehalo sredi popoldneva. Oblaki se bodo trgali, nastalo bo še nekaj snežnih ploh. Na Primorskem bo zjutraj zapihala zmerna do močna burja, ki bo popoldne slabela. Na prehodu med Notranjsko in Primorsko bo veter prenašal sneg in gradil zamete. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 7, na Primorskem okoli 9 stopinj Celzija. Zaradi močnega vetra je Agencija za okolje in prostor (Arso) za jugozahod prižgala oranžni, drugi najvišji alarm.V sredo bo spremenljivo oblačno z mrzlim jutrom in kratkotrajnimi, predvsem snežnimi plohami. Popoldne bo prehodno zapihal severozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od –8 do -3, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske do okoli –12, ob morju okoli –1, najvišje dnevne od 4 do 10 stopinj. Oranžni alarm je za sredo zaradi nizkih temperatur prižgan za celo državo z izjemo jugovzhoda, za četrtek pa za celo državo.V četrtek bo večinoma sončno vreme, v petek pa se bo nekoliko pooblačilo, pihati bo začel jugozahodnik. Oba dneva bo zjutraj zelo hladno, zato bo verjetna pozeba. V soboto, nedeljo in ponedeljek bo ob jugozahodnem vetru na severovzhodu dokaj sončno, drugod bo več oblačnosti, predvsem na Primorskem in Notranjskem bo občasno rahlo deževalo. Jutra bodo manj hladna.