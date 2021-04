Kaos na cestah, dramatično opozorilo policije (FOTO)

Ob 7.38 so Pri Habakuku v Razvanju v občini Maribor gasilci PGD Razvanje odstranili podrto drevo s telekomunikacijskega kabla.



Ob 8.48 se je na relaciji Zidani Most–Hrastnik v Suhadolu v občini Laško preko vozišča pod težo snega podrlo drevo. Posredovali so gasilci PGD Zidani Most, ki so drevo razžagali ter odstranili.



Ob 9.16 se je na Ulici prvoborcev v Hrastniku podrlo drevo na cesto. Gasilci PGD Hrastnik so drevo razžagali, odstranili s cestišča in omogočili prevoznost ceste.

Prometne nesreče:

, je poskrbelo za številne nevšečnosti v prometu. Zasnežen je tudi velik del primorske avtoceste, kjer nastaja kaos, po napovedih pa bo močno snežilo še nekaj ur. Vse udeležence prometa pristojni opozarjajo, naj se na cesto ne podajo brez zimske opreme.Primorska avtocesta in vipavska hitra cesta sta pri razcepu Nanos zaprti v vse smeri zaradi zdrsa tovornih vozil in močnega sneženja ter močnih sunkov burje, ki dosegajo hitrost do 130 kilometrov. Tovorna vozila se izločajo na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru ter iz smeri Fernetičev in Kozine proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pri Kompoljah proti Ljubljani.Policijska uprava Koper opozarja, da so vozne razmere zelo slabe. »V kolikor ni nujno, se na pot ne podajte, sploh ne brez zimske opreme,« se glasi njihov poziv.Na primorski avtocesti nastajajo zastoji:- na območju Senožeč in Razdrtega v obe smeri;- med Ljubljano in Vrhniko v obe smeri;- ter med Postojno in Razdrtim v obe smeriNa Vipavski hitri cesti je zaradi burje 2. stopnje med Selom in Nanosom promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami. Zastoj je od Vipave proti Razdrtem.Zaradi zimskih razmer so na cesti čez Vršič so obvezne verige. Promet je prepovedan za priklopnike in polpriklopnike na cestah Ajdovščina - Col - Črni vrh - Godovič in Idrija - Godovič ter na hrvaški strani mejnih prehodov Petrina in Babno Polje. Na cesti Soteska - Črmošnjice - Črnomelj je promet prepovedan za tovorna vozila nad 7,5 tone.. Obvoz je po lokalnih cestah.- Ob 7.25 je v naselju Topol v občini Bloke osebno vozilo zaneslo na nasprotni pas vozišča v drugo osebno vozilo, ki je vleklo prikolico za prevoz živali. Posredovali so gasilci PGD Cerknica, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorja, s tehničnim posegom rešili osebo iz vozila in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči. V nesreči je bila ena oseba težje poškodovana druga pa lažje. V nesreči je bil lažje poškodovan tudi konj.