Zima misli resno. Prihaja nova pošiljka snega

Ponoči se bo povsod pooblačilo, od jugozahoda se bodo začele pojavljati padavine. Snega se bodo veselili v severni Sloveniji, kjer bo snežilo tudi po nižinah. Drugje po Sloveniji bo deževalo, piše na spletni strani Agencija RS za okolje. Jutranje temperature bodo na severu od -4 do 0, drugod okoli 2, ob morju 8 °C.

Nedelja bo oblačna in s padavinami. Sredi dneva in popoldne bo dež povsod v notranjosti prešel v sneg. Na Primorskem bo zapihala burja, na Štajerskem in v Prekmurju pa severovzhodnik. Temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem in v Beli Krajini od 5 do 9 °C.

Ker snežna odeja v hribe privablja veliko navdušencev zimskih športov, v zadnjih letih tudi veliko neizkušenih, velja opozoriti na nevarnost snežnih plazov.