Zalar se je posul s pepelom: svet psihiatrične bolnišnice se ni odločil za razrešitev

Direktor ljubljanske psihiatrične klinike Bojan Zalar je v popoldanskem odzivu na ostre kritike svoje torkove izjave obžaloval, da je podatke uporabil v izjavi presplošno. »Iskreno se opravičujem vsem prizadetim, najbolj pa žrtvam zlorab. Moj namen ni bil žaljiv, saj tudi moje vrednote niso takšne,« je zapisal.

Direktor Psihiatrične klinike Ljubljana, ki je tudi sodni izvedenec klinične psihologije, je na torkovi novinarski konferenci, sicer namenjeni odzivu zaposlenih o domnevnem nasilju na kliniki, med drugim dejal, da »je bilo 20 let nazaj prijavljenih deset spolnih zlorab, pa jih je bilo devet resničnih, danes pa od desetih ne vem, če je ena resnična, zato ker je to del nečesa, del sistema«.

Številni mediji, strokovnjaki in zainteresirana javnost so se na to izjavo odzvali kritično. Zalarju so očitali, da gre za poskus utišanja žrtev, medtem ko bi jih morali opogumiti, da o tem spregovorijo in jim pomagati.

Svet ljubljanske psihiatrične klinike je na seji v sredo obravnaval očitke o domnevnem nasilju na kliniki. Za razrešitev direktorja bolnišnice Bojana Zalarja se niso odločili, saj da niso podani razlogi zato, kot so določeni v statutu. Na podlagi rezultatov poslovanja vodstvo podpirajo. Prav tako svetniki ne vidijo razlogov za svoj odstop.

Dodatno pojasnil svojo izjavo

Zalar je v popoldanskem, že drugem odzivu dodatno pojasnil svojo izjavo. »Sem sodni izvedenec za področje klinične psihologije. To delo opravljam skoraj 30 let. V zadnjih letih delam na področju razveznih postopkov in postopkov dodelitve skrbništev otrok. Moja izjava o tem, da sta od desetih prijavljenih spolnih zlorab le ena do dve resnični, se nanaša na moje dolgoletne izkušnje v razveznih postopkih in postopkih dodelitve skrbništva otrok. Ta podatek je naravnost grozljiv in škodljiv, najbolj za dejanske žrtve teh zavržnih dejanj, saj tako zaradi dvoma postanejo žrtve še enkrat,« je zapisal.

Ob tem je dodal, da obžaluje, da je te podatke uporabil v izjavi presplošno in s tem nenatančno opredelil sporočila, ki jih je želel predstaviti. »Res je, tovrstnih manipulacij je v primerih spolnih zlorab blizu 20 odstotkov, kot ta podatek navajajo nekatere nevladne organizacije. Razumem upravičeno razburjenje številnih, ki so se odzvali na mojo ne dovolj natančno izjavo. Iskreno se opravičujem vsem prizadetim, najbolj pa žrtvam tovrstnih zlorab. Moj namen ni bil žaljiv, saj tudi moje vrednote niso takšne,« je navedel.

Po informacijah N1 naj bi vlada na jutrišnj seji razrešila pet članov sveta zavoda Psihiatrične klinike Ljubljana. Kot piše medij, gre za tistih pet članov od devetih, ki so predstavniki vlade. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pa naj bi generalnega direktorja klinike Bojana Zalarja pozval k odstopu. Če ne bo odstopil sam, naj bi ga nato svet z glasovi novih petih članov razrešil.

Žal neštetokrat spoznal bolečino

Kot klinični psiholog, zaposlen v zdravstvu več kot 30 let, navaja, da je žal neštetokrat spoznal bolečino žrtev spolnih in drugih zlorab. »O tem sem tudi predaval, med drugim tudi petstotim sodnikom in na mednarodnih simpozijih. Vse svoje življenje sem posvetil skrbi za bolnike, tudi žrtve zlorab ter tudi zdravljenju motenj, ki povzročitelje pripeljejo k storitvi tovrstnih dejanj. Osebno globoko sočustvujem z vsako žrtvijo in tudi z njo kot specialist delim bolečino,« je še navedel Zalar.

Med kritikami na torkovo Zalarjevo izjavo so bile tudi take, ki so izpostavile, da je Zalar neprimeren za svojo funkcijo. Do njega je bila kritična tudi ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, zato se je pojavilo vprašanje, ali bi utegnila zoper Zalarja kot sodnega izvedenca uvesti disciplinski postopek.

Disciplinski postopek?

Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih namreč določa, da je sodni izvedenec disciplinsko odgovoren, če pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem dela sodnega izvedenstva krši zakonodajo oziroma predpise ali »če s katerimkoli svojim ravnanjem krni ugled ali verodostojnost sodnega izvedenstva«. Disciplinski postopek s sklepom uvede minister, pristojen za pravosodje, na obrazložen predlog predsednika sodišča, predsednika strokovnega sveta, generalnega državnega tožilca, generalnega državnega odvetnika, varuha človekovih pravic, predsednika Odvetniške zbornice Slovenije ali po uradni dolžnosti, so pojasnili na pravosodnem ministrstvu.

Kot so navedli, se v okviru disciplinskega postopka lahko sodnemu izvedencu izreče disciplinski ukrep, ki pa se razlikuje glede na težo kršitve. Za hujše kršitve zakon določa tudi ukrep trajnega odvzema pravice opravljati sodno izvedenstvo.

Obenem so na ministrstvu dodali, da doslej zoper Zalarja niso prejeli konkretnih obvestil ali predloga za uvedbo kakršnihkoli postopkov zoper njega, zato konkretnega primera ne morejo komentirati.

Svet se ni odločil za razrešitev

»Svet je z vso skrbnostjo in odgovornostjo proučil vse objave, dokumente, izjave (predvsem zaposlenih) ter predpise in z velikim obžalovanjem ugotavlja, da je nastala pacientom, njihovim svojcem in vsem zaposlenim ogromna škoda, za kar se jim v imenu sveta, vodstva zavoda in ustanovitelja zavoda iskreno opravičuje,« so zapisali v izjavi za javnost po seji sveta.

Svet zavoda se je seznanil tudi z začetkom postopka sistemskega nadzora, ki ga je v torek uvedlo ministrstvo za zdravje, in s predlogom za izvedbo strokovnega nadzora Zdravniške zbornice Slovenije, ki ga je v torek zahteval generalni direktor bolnišnice. Prav tako so se seznanili z naznanitvijo suma storitve kaznivega dejanja zoper neznanega storilca, ki jo je psihiatrična klinika danes vložila na Okrožno državno tožilstvo.

»Svet, tako kot vodstvo zavoda, podpira zahteve po strokovnih nadzorih in naznanitvi suma kaznivega dejanja,« so navedli.

Svet zavoda je danes prejel tudi več pisem zaposlenih, iz katerih "izhaja izjemna podpora vsem zaposlenim in vodstvu klinike«. V sporočilu za javnost so izpostavili še, da klinika ves čas pozitivno posluje, izvršuje zastavljene letne plane, nadpovprečno zagotavlja pogoje za delo in bivanje pacientov skozi redno investiranje in vzdrževanje objektov.

»Podpora je izražena tudi s strani sindikatov v zavodu in lokalne skupnosti, ki ima zaupanje v vodenje in strokovnost klinike,« so navedli.

Ob tem pa člani sveta zavoda tudi ne vidijo razloga, da bi sami podali svoj odstop, še manj, pa da bi jih ustanovitelj razrešil. »Naše strokovno delo je dokumentirano z rezultati klinike,« so navedli. Več medijev je namreč poročalo, da bi vlada lahko na četrtkovi seji razrešila predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda.

Svet zavoda pa meni, da bi razrešitev tako članov kot generalnega direktorja zavoda, pomenila »razbijanje tima po vseh objektivnih kazalcih ene najuspešnejših klinik v Sloveniji«. Dodali so še, da svet zavoda ministrstvu za zdravje ni imel možnosti pojasniti dejstev v zvezi s pisanjem v medijih, čeprav so za to zaprosili.