Ogorčenje po izjavi direktorja, oglasil se je tudi minister Luka Mesec

»Dvajset let nazaj je bilo prijavljenih deset spolnih zlorab, pa jih je bilo devet res. Danes pa od desetih ne vem, če je ena res, ker je to del nečesa. Del sistema,« besede Bojana Zalarja, direktorja psihiatrične klinike v Ljubljani, navaja Združenje za Moč. Označili so jih za neresnične in neprimerne: »Gre za grobo izkrivljanje dejstev glede prijav spolnih zlorab, saj je v resnici lažnih prijav izjemno malo. Izjava direktorja klinike ojačuje lažno stališče, ki ga pogosto uporabljajo storilci spolnega nasilja za lastno obrambo.«

»Enostavno smo na Združenju za MOČ zgroženi, da po vseh letih prizadevanj za detabuizacijo spolnih zlorab, spremembo zakonodaje in večjo občutljivost slovenske družbe z javne govornice slišimo take besede kliničnega psihologa na visokem položaju. Opozarjamo, da ne gre za zasebno izjavo osebe, temveč javno izrečeno stališče uglednega psihologa,« izpostavljajo.

Dodajajo, da so časi, v katerih živimo, že tako zahtevni in občasno napeti: »Ena izmed zadnjih zadev, ki jih potrebujemo, so nepremišljene in neresnične izjave ljudi, katerih poslanstvo naj bi bila skrb za ljudi.«

Zapisali so še: »Dovolj imamo takšnega odnosa izobraženih strokovnjakov na različnih položajih, ki vnašajo izkrivljena osebna prepričanja in škodljiva stališča v javno debato in tako še dodatno otežujejo trenuten položaj v Sloveniji.

Dovolj imamo institucionalnih zlorab oseb, ki so že tako doživele spolno nasilje, saj so nosilci takšnih sekundarnih zlorab osebe na položajih moči, ki imajo očitno takšna stališča, kot jih izraža dr. Zalar.

Dovolj imamo Slovenije dveh ali več tirov, kjer se nevladne organizacije trudimo za podporo osebam in ozaveščanje javnosti o razširjenosti spolnih zlorab, na drugi strani pa imamo različne državne organe in posameznike na teh organih, ki delujejo v nasprotju s temi prizadevanji.

Dovolj imamo sodelovanja zgolj v izjavah in brez dejanskega delovanja za skupne cilje.

Dovolj imamo, da ugledne položaje v državi zasedajo osebe, ki so zaradi svojih osebnih okoliščin ali nesposobnosti popolnoma neprimerne za takšna mesta.

Dovolj.«

Prek twitterja se je oglasil tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec: »Relativizacija spolnega nasilja, češ, 'ena od desetih prijav je morda resnična', je nesprejemljiva. Žrtve vseh oblik nasilja je treba opolnomočiti, jim izkazati pieteto in jim zagotoviti primerno obravnavo.«

Uraden odziv je prišel tudi z njegovega ministrstva: »Na ministrstvu obsojamo vsakršen poskus utišanja žrtev spolnega nasilja ter relativiziranja kaznivega dejanja posilstva in spolnega nadlegovanja. Kot družba se moramo resno pogovoriti, zakaj je spolno nasilje kljub razširjenosti ena najmanj prijavljenih oblik kaznivega dejanja, kjer se največkrat pojavlja dvom o žrtvi in kjer najpogosteje zatajijo institucije, ki naj bi žrtev zaščitile in ji zagotovile korektno obravnavo.«