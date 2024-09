Zdravniki iz javnega zdravstvenega sistema ne bodo več služili pri zasebnikih?

Osnutek vladne novele zakona o zdravstveni dejavnosti predvideva, da zdravniki iz javnega zdravstvenega sistema ne bi več mogli delati za zasebnika na samoplačniškem trgu, je danes povedala ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel. Dodala je, da skušajo zaposlene z novelo motivirali, da bi čim več dela opravili v matičnem javnem zavodu.

Po ministričinih besedah je cilj novele prebivalkam in prebivalcem Slovenije še naprej zagotavljati dostopen javni zdravstveni sistem, kjer bodo imeli dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev brez doplačil ali plačil.

Tako je poudarila, da je javna zdravstvena mreža sestavljena iz javnih zdravstvenih zavodov in koncesionarjev, na drugi strani pa je zasebni zdravstveni sektor, kjer morajo bolniki za zdravstvene storitve plačati.

Z novelo urejajo javno zdravstveno mrežo in med drugim regulirajo delo pri koncesionarjih. Obseg programa pri koncesionarjih bi z novelo omejili na število zaposlenih, spreminja se tudi način in pogoji podeljevanja koncesij.

Zaposleni v javni zdravstveni mreži bodo po noveli dodatno lahko delali le v javnem zdravstvenem sistemu in le kot fizične osebe v svojem imenu in za svoj račun, kar pomeni le preko podjemnih pogodb in ne več kot pravne osebe (s.p., d.o.o.). Delo izven javne zdravstvene mreže, torej na samoplačniškem trgu, pa zanje ne bo mogoče. Zaposlene bodo preko manj obdavčenih podjemnih pogodb motivirali za dodatno delo, a olajšava bo veljala le, če bo podjemno pogodbo sklenil s svojim delodajalcem.

Z novelo sicer uvajajo tudi nekatere druge spremembe, ki se nanašajo na merjenje efektivne obremenjenosti dela v rednem delovnem času, definicije vrste bolnišnic, delovanje javnih zdravstvenih zavodov in dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti.