Zdravnik iz celjske bolnišnice: Pojdite se solit

Epidemiološka koronavirusna slika se v Sloveniji slabša. To potrjujejo tudi iz Splošne bolnišnice Celje. Zdravnik specializant z oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja Federico Victor Potočnik je danes dopoldne objavil (nelektorirano): »Danes spet odpiramo covid oddelek. Hvala vsem necepljenim, antivakserjem, zanikovalcem virusa, google-covidologom in nasprotnikom ukrepov - solit se pejte.«



V soboto smo v Sloveniji v statistiko vpisali 244 okuženih s koronavirusom (delež okuženih je 17,5 odstotka), intenzivno zdravljenje jih potrebuje 17, od tega jih je na respiratorju devet.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: