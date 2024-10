Na kongresu NSi se je pokadil bel dim, znan je predsednik stranke

Kongres NSi je danes dosedanjemu predsedniku Mateju Toninu z 235 glasovi za podelil še en dvoletni mandat na čelu NSi. Glasovnice je oddalo 274 članov, 39 je bilo neveljavnih. Vnovična izvolitev ni presenečenje, Tonin namreč pri prizadevanjih za nov mandat tudi tokrat ni imel izzivalca.

Tonin se je v nagovoru po razglasitvi rezultatov zbranim na kongresu zahvalil za izkazano zaupanje, družini pa za podporo na njegovi politični poti.

85-odstotna podpora med članstvom po šestih letih na čelu stranke po njegovih besedah kaže, da so se v tem času s skupnimi močmi podajali v pravo smer in na prave poti.

Ključno poslanstvo v naslednjih dveh leti pa bo, da parlamentarne volitve leta 2026 prinesejo zamenjavo oblasti. Z ekipo bodo trdo delali, da bo Slovenija lahko zadihala in šla po drugačni poti, ki si jo vsi zaslužimo, je napovedal Tonin.

Ob tem pa ne bodo nikoli pozabili, da so krščanski demokrati, predvsem pa bodo tisti, ki bodo »zadnji branik pred vsemi norosti sodobnega sveta in vlade Roberta Goloba«, je obljubil. »Bomo jasni, odločni in glasni, klub temu, da nam bodo lepili vse mogoče etikete,« je še zatrdil.

Kongres je danes izvolil tudi člane izvršilnega in nadzornega odbora ter častnega razsodišča stranke.

Podpredsednikov stranke in glavnega tajnika po statutu ne voli kongres, ampak jih imenujejo pozneje. Skladno z danes potrjenimi spremembami in dopolnitvami statuta bo vse tri podpredsednike na predlog predsednika imenoval svet stranke. Doslej pa je veljalo, da na tak način imenujejo dva podpredsednika, tretjega pa so volili člani stranke zunaj meja Slovenije.