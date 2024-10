Tonin edini kandidat za predsednika NSi: kje sta Lojze Peterle in Ljudmila Novak?

»NSi je tretja najmočnejša politična sila v DZ in resna stranka, ki natančno ve, kaj hoče,« je na kongresu stranke ocenil prvak NSi Matej Tonin.

»Krščanski demokrati nismo naprodaj niti ne na klic, zanima nas zgolj dobrobit Slovenije in njenih ljudi,« je zatrdil. Članstvo je obenem pozval k enotnosti, samozavesti in odločnosti.

Foto: Dejan Javornik, Delo

Tonin se je v nagovoru članstvu na volilnem kongresu, ki ga je pred odločanjem o njegovem četrtem mandatu na čelu NSi prosil za vnovično podporo, ozrl na svojo dosedanjo politično pot.

Kot je dejal, je NSi njegova druga družina. A mu v stranki ni bilo nič prihranjenega, veliko bitk je tudi izgubil, storil nekaj napak, a zabeležil še več lepih trenutkov. »Vsak predsednik potrebuje ljudi, ki stojijo za njim, vanj verjamejo in mu pomagajo,« je dejal.

Tako je Tonin prepričan, da je NSi stranka, kjer delo šteje in je vztrajnost nagrajena. Že v prvih letih po osamosvojitvi se je videlo, da so ministri in župani iz vrst krščanskih demokratov sposobni delati velike premike, zadnja vlada, v kateri je sodelovala NSi, pa je živ dokaz, da znajo premikati najzahtevnejše projekte, je ocenil prvak NSi.

Zato so bili v svoji zgodovini deležni napadov z vseh strani, »levica je strašila s parolami 'ustavite desnico', desnica je na drugi strani delovala nepovezano in mestoma tudi samouničevalno«. »Naši desni sopotniki so nas bili večkrat pripravljeni vreči tudi pod vlak, da so sami dosegli boljši rezultat,« je izpostavil Tonin.

Tonin edini kandidat, Lojze Peterle kritičen Članstvo NSi je v Škofji Loki je dopoldan začelo kongres, na katerem bo odločalo o novem mandatu Mateja Tonina na čelu stranke. Ker je edini kandidat, presenečenj ni pričakovati. V aktualnem vodstvu ocenjujejo, da je to znak trdnosti in stabilnosti stranke, soustanovitelj stranke Lojze Peterle pa opozarja na nujnost razmisleka o prihodnji poti stranke. Na kongresu, na katerem bo stranka predstavila tudi vsebinska izhodišča za nadaljnje delo, je ob članih in podpornikih stranke opaziti večino njenih vidnejših predstavnikov, ni pa med njimi nekdanje predsednice in evropske poslanske Ljudmile Novak ter soustanovitelja stranke in predsednika osamosvojitvene vlade Lojzeta Peterleta. Slednji je že v preteklih mesecih menil, da bi moralo vodstvo stranke razmisliti o nadaljnji smeri NSi, pred današnjim kongresom pa je svojo odsotnost vodilnim v stranki sporočil že vnaprej. Ljudmila Novak pa je dejala, da gre na politično pavzo.

A kot je spomnil, je NSi presenetila in se tudi po izpadu iz parlamenta tja znova vrnila

NSi zato potrebuje enotnost, ko se nanje vršijo pritiski, samozavest, da jasno zagovarjajo krščanskodemokratske vrednote in se ne bojijo nalepk, ter odločnost za vztrajanje na začrtani poti tudi takrat, ko boli in je težko, je svoje videnje za uspeh NSi strnil njen predsednik.

Tonin je v govoru izpostavil tudi nekatere programske poudarke, o katerih bo beseda tekla tudi še v nadaljevanju kongresa. Spomnil je na gospodarski in zdravstveni program NSi, se zavzel za trše ukrepe na področju varnosti in poudaril, da bo stranka danes predstavila tudi sodoben socialni program, saj ocenjujejo, da se je socialni sistem v državi izrodil.

Foto: Dejan Javornik, Delo

O uspehih NSi pa je ocenil, da so se v vseh letih obstoja naučili, da »najboljši programi avtomatsko ne prinašajo volilnih zmag«. Zato je članstvo pozval k samozavesti: »Stopimo iz sence in dvignimo glavo. Ne bojmo se žalitev in napadov različnih levih aktivistov. Borimo se namreč za pravo stvar«.

Ob tem je ocenil, da NSi poskušajo tako na levi kot na desni omejevati z besednimi okvirji in si jih podrediti. »Enkrat smo kolaboranti in rezervna koalicijska stranka, drugič spoštovani in zanesljivi partner na desni. ... Eni bi nas radi imeli za rezervno koalicijsko stranko, drugi za ponižen satelit.«

Tonin pozdravlja vse projekte na desni sredini

O politični situaciji na desnem političnem polu pa je znova ocenil, da je čas za osvežitev pristopa in spomnil na pozive NSi zadnjih mesecev po nujnosti prenove desne sredine.

»Pozdravljam vse nove projekte na desni sredini. Dobrodošli! Vabim vas, da energijo usmerimo v povezavo razdrobljenih sil,« je komentiral pestro dogajanje zadnjih mesecev na političnem parketu. Hkrati je ocenil, da Slovenija potrebuje desnosredinsko vlado, ki bo "manj tvitala in bolj pomirjala" in proti kateri ne bo že od začetka večina Slovenija.

Delegate na današnjem kongresu je nagovoril tudi vodja poslanske skupine in podpredsednik stranke Janez Cigler Kralj, ki je poudaril, da so vrednote, ki jih zagovarja NSi, zagotovilo za uspešno, urejeno in svobodno družbo. »Pred nami je izjemna priložnost, da pokažemo, da smo resna alternativa tej škodljivi Golobovi vladi,« je dejal Cigler Kralj, ki današnji kongres vidi kot odskočno desko za priprave na parlamentarne volitve leta 2026. Vidi ga tudi kot priložnost, da pokažejo, da je politika lahko orodje za spremembe, ki vodijo v svetlejšo in bolj uspešno prihodnost.

Foto: Dejan Javornik, Delo

Kritični do Golobove vlade

Kritičen do vlade premierja Roberta Goloba je bil v nagovoru tudi predsednik sveta in poslanec NSi Jernej Vrtovec. »Ne le v Sloveniji, temveč tudi drugod po Evropi se je levica popolnoma radikalizirala in nas pelje v vse večji družbeni konflikt, ker nam vsiljuje nek nov, nam tuj način življenja,« je bil kritičen Vrtovec. Zato morajo po njegovih besedah slovenski levici in obstoječi vladi postaviti jasne meje in »odločno blokirati vse, kar ni v skladu z zdravim razumom«.

Tonin, od junijskih volitev tudi evropski poslanec, se je v govoru dotaknil tudi Evropske unije in ocenil, da Evropa ni v najboljši kondiciji. Zavzel se je za trše prijeme pri soočanju z ilegalnimi migracijami, kot tudi da EU ostane projekt miru, glede zelenega prehoda pa ocenil, da bi lahko bil zgodba o uspehu, če bi se ga lotili znanstveno, ne ideološko.

Na kongresu pa je gostil tudi svoja evropska kolega iz Evropske ljudske stranke (EPP), madžarskega evropskega poslanca in vodjo madžarske opozicije Petra Magyara in nemškega evropskega poslanca Svena Simona, ki sta tudi nagovorila kongres. Magyar je v izjavi pred kongresom podprl Tonina in dejal, da je Slovenija poskusila že vse, večkrat vlado Janeza Janše in večkrat levo-liberalno vlado, ni pa še poskusila z vlado, ki bi jo vodili krščanski demokrati. Prepričan je, da je v zraku upanje za spremembe tako v Sloveniji kot na Madžarskem, za obe državi pa čas za novo pot. Tudi Simon je izrazil podporo Toninu, ki da je prava oseba, da vodi Slovenijo v svetlo prihodnost.

Kongresu pa sta ob začetku uspešno delo v videonagovorih zaželela tudi predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola in vodja EPP Manfred Weber.