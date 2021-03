Zdaj je jasno, koliko angleških, južnoafriških in nigerijskih primerov je pri nas potrjenih

FOTO: Nlzoh.si

V Sloveniji so laboratoriji do zdaj potrdili 83 primerov angleške različice koronavirusa, dva primera južnoafriške različice in sedem primerov nigerijske različice, so zapisali v sporočilu za javnost v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.»Od 1. januarja 2021 do 2. marca 2021 smo v NLZOH skupaj s KISLD s sekvenciranjem celotnih genomov analizirali 1636 vzorcev, IMI dodatno 55. Prevladuje različica B.1.258.17 z 81,9 % v celotni strukturi rezultatov (prejšnji teden 75,8 %). Na drugem mestu je različica B.1.258, s 5,6 % in na tretjem B.1.1.70 s 3,9 % analiziranih vzorcev,« so zapisali v poročilu in dodali, da je največ pozornosti namenjene trem različicam virusa – angleški, južnoafriški in brazilski, ker nosijo eno ali več kritičnih mutacij. Do zdaj smo v Sloveniji zabeležili 83 primerov angleške različice B.1.1.7, »od tega smo jih skupaj s KISLD potrdili 33 primerov, 49 pa jih je potrdil IMI. Imamo še en belgijski primer, ki ga nismo potrjevali v Sloveniji. Južnoafriška različica B.1.351 – imamo dva potrjena primera in enega v potrjevanju. Potrdili smo tri primere različice B.1.525 oz. nigerijske različice (mariborsko področje 1, jugovzhodna Slovenija 1, Kranj 1), IMI je potrdil štiri takšne primere v osrednjeslovenski regiji. Kritično mutacijo nosi tudi različica A 27, ki jo je IMI potrdil v šestih primerih.«Analize kažejo, da je najpestrejše na podravskem območju, tam »večji delež predstavlja različica B.1.1.70. Različica B.1.258 najbolj prevladuje v novomeškem področju s 93,4 %. Na koprskem področju angleška različica predstavlja 4 %, tako da je obalno-kraška regija s tega vidika močno obremenjena, kot je tudi osrednjeslovenska regija.«Zapisali so še, da število primerov angleške različice narašča in da je pričakovati, da se bo število primerov v prihodnjem tednu podvojilo.