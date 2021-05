Zdaj dokončno znano, kdaj Slovenci na referendum

Opozicija kritična

Referendum o noveli zakona o vodah bo 11. julija, torej teden dni pozneje od prvotnega predloga, je s tesno večino sklenil DZ. Novi datum so na izredni seji DZ predlagale koalicijske SDS, NSi in SMC, čemur so ostro nasprotovali v delu opozicije. Poslanci so bili razdeljeni tudi glede vsebine novele, iz obeh strani je bilo slišati očitke o zavajanju.V SDS, NSi in SMC so zamik datuma, ki ga je podprlo 43 poslancev, 42 pa jih je bilo proti, utemeljili s tem, da je treba pred referendumom vložiti in sprejeti novelo zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v DZ, saj je v prilogi zakona izpadlo nekaj naselij. »Namen spremembe datuma je, da se zagotovi dovolj časa za odpravo omenjene napake do izvedbe referenduma,« so zapisali.Do dopolnila so bili kritični v več opozicijskih strankah. »Kaj se je v 24 urah tako zelo spremenilo, da so stranke SDS, NSi in SMC vložile amandma k današnjemu predlogu odloka in spremenile datum izvedbe referenduma s 4. na 11. julij?« je zanimalo poslanko LMŠ, potem ko so poslanci omenjenih strank v ponedeljek na pristojnem odboru DZ podprli prvotno predlagani datum. Po njenih besedah si je manjšinska koalicija privoščila še en spreten manever: »Da če že ne more prepovedati referenduma, bo pa prilagodila datum tako, da bo udeležba kar se da majhna, ker vemo, da je treba zagotoviti kvorum, da zakon na referendumu pade.«(SDS), ki predseduje odboru DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, je spomnil, da je poslance k čimprejšnji rešitvi pomanjkljive zakonodaje na ponedeljkovi seji pozval direktor Državne volilne komisije. Ob tem je dejal, da bodo težko 'zajeli', kdo je na dopustu in kdo ni na dopustu. »To nam ne bo uspelo,« je dejal Podkrajšek.