Znano, kdaj gremo Slovenci na referendum

Glasovanje na referendumu bo 4. julija

FOTO: Tomi Lombar/delo

Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes soglasno potrdil odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o vodah, ki med drugim določa, da bo referendum 4. julija. O odloku bo DZ odločal v torek. Slišati je bilo tudi pozive, da bo treba pred referendumom novelirati zakon o določitvi volilnih enot.Odlok določa, da bodo roki za opravila, potrebna za izvedbo referenduma, začeli teči 31. maja, glasovanje na referendumu pa bo 4. julija. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: »Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 31. marca 2021?«Predstavnika vlagateljev pobude za referendumiz civilne iniciative Danes inpredstavnica gibanja Za pitno vodo sta se strinjala s 4. julijem kot datumom izvedbe referenduma, čeprav sta oba opozorila, gre za najboljšo možnost med slabimi.Kot je dejal Stegel, je datum »glede na vse dane okoliščine sprejemljiv, ni pa dober«. V času do izvedbe referenduma bo po njegovih besedah lahko prišlo do nujno potrebne javne razprave o noveli zakona o vodah, ki je pred tem ni bilo.Opozoril je tudi na poskuse diskreditacije in politiziranja referenduma. »Žal se nekateri obnašajo, kot da je referendum nek ekstremizem. Referendum pomeni razumsko varovalko širše javnosti,« je dejal.S predlaganim datumom izvedbe referenduma soglašajo tudi na ministrstvu za okolje in prostor, je dejala državna sekretarka