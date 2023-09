Zategovanje pasu: kaj bo s plačami in kaj s pokojninami? Odgovarja minister Boštjančič

Časov, ko smo zaradi finančne krize zategovali pas, še nismo pozabili. In po letošnjem poletju, ko so Slovenijo prizadele res hude poplave (največja naravna nesreča pri nas), sledi sanacija in v proračunu bo odhodkov za kar milijardo več kot so bili sprva načrtovani. Kaj to pomeni za navadne državljane?

Ministrstva so morala svoje proračune oklestiti za štiri odstotke. »Vsi ministri so se držali tega navodila, so pa ministrstva zelo različna in imajo različne postavke, da ni šlo za linearno znižanje povsod,« je med gostovanjem v Odmevih pri voditeljici Rosviti Pesek minister za finance Klemen Boštjančič.

Kaj bo s plačami?

»Glede plač je dogovor, da se s socialnimi partnerji skušala doseči dogovor. Ministrica se aktivno pogaja in vlada je na stališču, da se plače v naslednjem letu ne usklajujejo. To je tudi eden od ukrepov za poiskati sredstva za odpravo posledic poplav. Absolutno eden od nepopularnih ukrepov, a tako pač je, ko se lotiš iskanja rezerv, ni nikjer enostavno. Vsa ministrstva, ki so ta sredstva poiskala, so nekje morala vzeti,« pojasnjuje minister.

»Izzivov je veliko,« pravi minister. Ugotavlja pa, da »smo za solidarnost, ampak povsod drugod, ne pri sebi«.

Kaj bo s pokojninami?

»Eden od dokumentov, ki ga bomo jutri poslali v parlament, je tudi zakon o izvrševanju proračuna za leto 2024. V njem so trije ukrepi že zapisani: eden je, da ne bo usklajevanja transferjev, drugi je, da ne bo usklajevanja dohodninske lestvice, tretji, da ne bo usklajevanja plač v javnem sektorju. Še vedno poudarjam, da pogajanja tečejo, če bo prišlo do nekega dogovora v naslednjem mesecem, se da to zamandmirat. To so trije ukrepi, ki so zapisani. Pokojnine ni mišljeno, da se ne bi usklajevale po znani formuli,« je jasen.

Državne srebrnine ne bodo odprodajali.