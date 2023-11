Zastrupitve s pijačo pri Hrvatih, to pa pravi naša uprava za varno hrano

Pisali smo že, da na Hrvaškem poročajo o šestih novih primerih suma zastrupitve zaradi uživanja gaziranih pijač, med njimi kokakole in vode z okusom römerquelle.

Kaj pravi naša uprava za varno hrano?

Hrvaški državni inšpektorat je družbo Coca-Cola pozval k umiku treh serij pijač, s Coca-Cole pa so medtem sporočili, da notranja preiskava ni pokazala nepravilnosti v njihovi proizvodnji. Po sumu zastrupitve z gazirano vodo z okusom römerquelle na Reki so že v torek zvečer poročali še o dveh primerih suma zastrupitve z brezalkoholno pijačo v Zagrebu. V obeh primerih je šlo za kokakolo.

Coca-Cola na Hrvaškem zaradi več primerov suma zastrupitve umika tri pijače. FOTO: Kevin Lamarque Reuters Pictures

Hrvaški zdravstveni minister Vili Beroš pa je nato potrdil, da so v dveh bolnišnicah v Zagrebu danes obravnavali še pet bolnikov zaradi suma zastrupitve, a da morajo še potrditi, ali je v vseh primerih šlo za gazirane pijače. Še en primer so imeli v Varaždinu, kjer je moški poiskal zdravniško pomoč, potem ko je prav tako pil vodo römerquelle.

V Sloveniji ni zabeleženih primerov zastrupitve z gazirano pijačo

Vodja sektorja za nadzor hrane na inšpekciji za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Nadje Škrk je povedala, da so že v stiku z NIJZ in centrom za zastrupitve, vendar do včeraj ne beležijo še nobenega primera. »Ob 15. uri popoldne smo preko Evropskega sistema obveščanja dobili informacijo, da hrvaški pristojni organi umikajo iz prodaje določene pijače, vendar se dejansko še ne ve, kaj je vzrok tovrstne neskladnosti.« Da bo jasno, kaj je krivo za zastrupitve več hrvaških državljanov, je treba počakati na raziskave na Hrvaškem, je bila jasna. Inšpekcija je po njenih besedah v kontaktu s hrvaškimi organi in podjetjem Coca-Cola Hrvatska, od katerih v najkrajšem času pričakuje podatek, če je umik potreben tudi v Sloveniji.