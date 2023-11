S hrvaških polic umikajo serijo treh pijač

Na Hrvaškem danes poročajo o šestih novih primerih suma zastrupitev zaradi uživanja gaziranih pijač, med njimi coca-cole in vode z okusom römerquelle. Hrvaški državni inšpektorat je družbo Coca-Cola pozval k umiku treh serij pijač, iz Coca-Cole pa so medtem sporočili, da notranja preiskava pokazala ni pokazala nepravilnosti v njihovi proizvodnji.

Iz Coca-Cole na Hrvaškem so danes sporočili, da na podlagi odločbe hrvaškega državnega inšpektorata iz prodaje začasno umikajo serijo Coca-Cola Original Taste 500ml v plastični embalaži (PET), proizvedeno 11. oktobra letos in z rokom uporabe do 11. aprila 2024.

Začasno umikajo tudi dve omejeni seriji Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330ml v stekleni embalaži, proizvedeni 27. maja 2023 (z rokom uporabe do februarja 2024) in 22. junija 2023 (z rokom uporabe do marca 2024).

Po sumu zastrupitve z gazirano vodo z okusom römerquelle na Reki so hrvaški mediji namreč že v torek zvečer poročali še o dveh primerih suma zastrupitve z brezalkoholno pijačo v Zagrebu. V obeh primerih je šlo za coca-colo.

Ljudem svetujejo, naj pijejo vodo

Hrvaški zdravstveni minister Vili Beroš pa je davi potrdil, da so v dveh bolnišnicah v Zagrebu danes obravnavali še pet bolnikov zaradi suma zastrupitve, a da morajo še potrditi, ali je v vseh primerih šlo za gazirane pijače. Še en primer so imeli v Varaždinu, kjer je moški poiskal zdravniško pomoč, potem ko je prav tako pil vodo römerquelle.

»Niso vsi pili iste pijače. Nekateri so uživali tudi slane paličice,« je danes v izjavi za medije o novih primerih dejal Beroš. Obenem je ljudem, dokler ne rešijo primera, znova svetoval, naj pijejo vodo.

Hrvaški zavod za javno zdravje je po neuradnih informacijah sicer že končal analizo vzorcev pijač, je danes poročala hrvaška javna radiotelevizija HRT. Rezultati so po poročanju HRT pokazali določene nepravilnosti v 16 odvzetih stekleničkah.

Iz Coca-Cole HBC Austria so za portal hrvaškega časnika 24sata medtem pojasnili, da so vzorce pijač poslali na nadaljnje testiranje v neodvisni laboratorij. »Delujemo v skladu z najvišjimi standardi kakovosti in varnosti hrane, ki jih redno nadzorujejo pristojni organi. Hkrati smo opravili tudi temeljito notranjo preiskavo, ki pa ni pokazala problemov v naši proizvodnji,« so še sporočili.