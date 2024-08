Pozor, zaradi konca počitnic bo promet močno povečan

Zaradi konca počitnic v nekaterih deželah ter bližajočega se šolskega leta se vse do začetka naslednjega tedna pričakuje visoka gostota prometa predvsem skozi Slovenijo proti Avstriji ter tudi na drugih odsekih in relacijah.

Med bolj obremenjenimi bosta primorska avtocesta in ljubljanska obvoznica. Proti Primorski predvsem med razcepi Koseze–Kozarje–Malence proti Brezovici (ljubljanska zahodna in južna obvoznica).

Upočasnjen promet je pričakovati tudi med Jesenicami in predorom Karavanke, skozi mesto Jesenice (Žirovnica–Jesenice), na relaciji Lesce–Bled–Bohinj, na Tržaški cesti (Ljubljana–Brezovica–Vrhnika), na relacijah Škofljica–Pijava Gorica, Lucija–Izola, Dragonja–Šmarje–Koper in drugje.

Vzdrževalna dela

Na dolenjski avtocesti bo povečan promet predvsem med Novim mestom in Dobruško vasjo ter Trebnjim in Bičem, kjer potekajo vzdrževalna dela. Na podravski avtocesti pa od Gruškovja proti razcepu Slivnica in Dragučova proti Šentilju.

Gost promet je pričakovati tudi na štajerski avtocesti med osrednjo Slovenijo, na odseku Slovenska Bistrica–Fram (dela), naprej proti mejnim prehodom. Zaradi povečane gostote prometa občasno lahko zapirajo predore, poroča promet.si.

Zaradi vzdrževalnih del bo v soboto, 24. avgusta, med 2. in 19. uro zaprt en prometni pas med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani. Pričakovane so zgostitve prometa.

Glavna cesta Kranj–Spodnji Brnik bo v Spodnjem Brniku zaradi preplastitve zaprta od 23. 8. od 17. ure do 25. 8. do 20. ure. V tem času bo obvoz možen po avtocesti med priključkoma Brnik in Vodice v obe smeri, tudi za vozila brez vinjete.

Kratkotrajne popolne zapore bodo tudi na regionalni cesti Zgornje Jezersko–Spodnje Jezersko med 7. in 20. uro večkrat po 15 minut zaradi snemanja promocijskega filma.