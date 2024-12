Zaradi pomanjkanja radiologov v javnih zavodih nižje cene storitev

Zaradi pomanjkanja radiologov v javnih zavodih je vlada z uredbo znižala cene radioloških storitev. V Združenju radiologov Slovenije menijo, da nižje cene ne bodo pomembno vplivale na odločitev radiologov, ali bodo svojo karierno in strokovno pot nadaljevali v javnem ali zasebnem sektorju. Opozorili so tudi pred podaljšanjem čakalnih vrst.

Nižje cene bodo po napovedih združenja vodile v večje število napotitev, saj je bolnike lažje in enostavneje napotiti na cenejše kot dražje preiskave, posledično pa se bodo podaljšale čakalne vrste. Obremenitve javnih zdravstvenih ustanov bodo zaradi povečanja napotitev še večje, so opozorili v združenju..

Ob znižanju cen bodo namreč po realizaciji - torej za vse opravljene storitve - plačani le javni zavodu. Koncesionarji pa bodo po novem plačani le za vnaprej dogovorjeno število storitev. Drugim bolnikom pa bodo ponudili samoplačniško storitev ali pa možnost vpisa na čakalni seznam, so navedli v združenju.

Interes pri nižji ceni manjši

Interes izvajanja preiskav na koncesijo bo pri nižji ceni manjši, so dodali. »Pred leti smo tako videli, da je ultrazvočna preiskava mišičnoskeletnega sistema zaradi izrazite podcenjenosti obstajala edino kot samoplačniška storitev, saj interesa za izvedbo pri izvajalcih sicer ni bilo. Le z delno ureditvijo cene omenjene storitve je preiskava postala bolj dostopna,« so opozorili.

Znižanje cen storitev magnetnih resonanc (MR) in računalniških tomografij (CT) bo po navedbah druženja naredilo še večjo razliko med dejanskimi stroški in prejetimi plačili za storitve v javnih ustanovah. Že pri trenutnih cenah in dejanskih stroških je obstajala razlika, ki bo sedaj še večja. Menijo, da bi bilo preiskave smiselno vrednotiti po dejanskih stroških ter usmeriti diagnostične preiskave glede na sodobne smernice, pri tem pa ponuditi ustrezno podporo zdravnikom pri napotovanju, so še zapisali pri združenju.

Vlada je v sredo sprejela novelo letošnje uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so jo pripravili na ministrstvu za zdravje. Uredba bo s 1. januarjem znižala cene radioloških storitev. Za opravljene magnetne resonance bodo izvajalci v javni mreži v povprečju prejeli 21 odstotkov manj denarja, za računalniško tomografijo pa 13 odstotkov manj. Prihranek za zdravstveno blagajno je ocenjen na 16,6 milijona evrov na leto.