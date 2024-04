Za boljšo rast ji je pel partizanske pesmi

Černičevi in Črničevi iz vse Slovenije, ki po večini sploh niso v sorodu, imajo pa skupno zastavo in grb, se družijo že 17 let. Prvo srečanje je bilo leta 2007 na Krasincu pri Metliki, pozneje v Metliki in Sevnici, zdaj pa že dvakrat v Ljubljani. Ne srečujejo se sicer vsako leto, ampak kadar se, se imajo lepo.

Ob peti obletnici srečanja so na Černičevi njivi v Metliki poleg ribnika Žabovujčka zasadili lipo, ki je zdaj že prava lepotica in sega šest metrov visoko. Pobudo je dal Tone Černič, nekdanji metliški župan ter vsestransko dejaven in raziskovalen Metličan.

Da bo lipa lepo rasla, ne dvomi nihče.

Lipomanija pa jih spremlja še naprej. Tako so lani na Ledini pri Sevnici posadili dve lipi, eno celo na hribu, ki se imenuje Černičev hrib. Letos se je ekipa odpravila v Ljubljano, v Podlipoglav oziroma Dobrunje pri Ljubljani, kjer domuje publicist, pisatelj in zagreti pevec Jure Černič, član Partizanskega pevskega zbora. Belokranjsko lipo so zasadili na parceli, ki jo nadzoruje 26-letna kobila Daša. Belokranjci so s seboj prinesli vse potrebno orodje in pripomočke, kajti vrag si ga vedi, ali Ljubljančani premorejo tovrstno opremo! Prvo lopato je zasadil Jure, drugo Tone, za vsak primer, če bi bilo delo za možakarje v zrelih letih pretežko, pa je prišel iz Metlike še mladinski svetovni prvak v bodibildingu Žan Černič.

Delo je bilo opravljeno natančno in strokovno, in če bo Jure lipi zapel kakšno lepo partizansko, bo gotovo hitreje rasla, ves čas pa jo bo gnojila kobila Daša. In še, peto lipo bi Č(e)rniči radi zasadili še v kraju Černiče v občini Ajdovščina.