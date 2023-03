Z rožami in slaščicami so šli med starejše (FOTO)

Humanitarno društvo Vera, ki ga je ustanovila Verica Štante, znana po številnih dobrodelnih akcijah v Štorah, je s svojimi članicami izvedlo prvi javni dogodek v domačem kraju oziroma Domu Lipa Štore, v katerem bivajo starostniki, ki so drobnih pozornosti vedno veseli. »Zamislili smo si dogodek, ki smo ga poimenovali pozdrav pomladi in vsemu, kar spada zraven. Seveda smo poskrbeli tudi za pogostitev starostnikov oziroma oskrbovancev doma. Razveselili smo jih s pecivom in torticami, rožicami, drobnimi darilci in lepimi besedami,« pove Štantetova.

Pričakale so jih pisane in sladke dobrote. FOTOGRAFIJE: Rosvita Jager

Kot doda, so nekatere članice društva zelo spretne in ustvarjalne in jim je s pomočjo donatorjev uspelo pripraviti bogato obloženo mizo v sprejemni avli. »Ker sami finančnih sredstev nimamo, se dostikrat obrnemo po pomoč kar na družabnem omrežju in zaprosimo za donacije v obliki pekovskega peciva, blaga, zadrg, cvetlic in podobno. In tako je Zvonka Anderluh s svojim znanjem in spretnimi rokami ustvarila čudovite etuije za očala ter toaletne torbice, mojstrica peke slaščic Lidija Šumel pa je ustvarila pravo pašo za oči in brbončice.

Za piko na i sta poskrbela cvetličarna Novak iz Celja ter vrtnarstvo Kraševec iz Arclina, ki je doniralo čudovite primule, podjetje Petrol Energetika Štore pa je primaknilo plastenke za vodo in mehke gumijaste srčke za krepitev moči v rokah. Čudovito mizico je nazadnje dokončala in sestavila naša članica Alenka Voglar,« našteva Štantetova.

Oskrbovanci doma so bili obiska in vsega ponujenega zelo veseli. Temu primerno je bilo tudi vzdušje: prijetno in prisrčno. Pri oskrbovancih sta se pomudila tudi direktorica doma Lipa Marinka Hrnčič in župan Miran Jurkušek. Kot še pove Štantetova, bodo podobne humanitarne dogodke prirejali vsaj enkrat na mesec, ko bodo stojnico postavili tudi v naselju Lipa in mimoidočim po sistemu vzemi ali pusti ponudili različne podarjene in še uporabne zanimive izdelke.

Cilj delovanja društva je širjenje in spodbujanje humanitarnosti in prostovoljstva.

»Kmalu bo prva stojnica presenečenje za vse ženske, saj jo bomo obložili z različnimi torbicami. Sicer pa imamo še veliko idej, cilj delovanja društva pa je širjenje in spodbujanje humanitarnosti in prostovoljstva v lokalni in širši skupnosti vseh generacij,« še pravi Verica Štante.