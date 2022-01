Z roko v roki do zlate poroke (FOTO)

Pisalo se je leto 1972, ko sta v zakon stopila Emilija in Karel Kalamar iz Martjancev. Večno zvestobo sta si obljubila v župnijski cerkvi svetega Martina. Leta so tekla in zdaj sta z roko v roki dočakala zlato poroko.

Ob praznovanju okrogle obletnice sta se vrnila tja, kjer sta se poročila – v domačo cerkev. Mašo je daroval kaplan Aljaž Baša, ki jima je ob zlati poroki čestital in zaželel še mnogo skupnih let, v spomin jima je podaril rožni venec. Praznovala sta v družinskem krogu.

V dobrem in slabem

Življenje je prepleteno z mnogo nitmi in zakonca Kalamar sta jih povezovala v dobrem in slabem. Oba sta rojena v kmečkih družinah v vasi Čepinci na Goričkem in v Martjancih živita že več kot 50 let. Emilija, rojena Kovač, je stara 69 let in je bila zaposlena v tekstilni tovarni Mura kot šivilja. Njeno največje veselje je negovanje, ohranjanje cerkvenega in ljudskega petja, saj poje že več kot pet desetletij. Pred leti je pela v ženskem pevskem zboru v Sebeborcih in v Krogu.

Zakonca Kalamar sta zlato poroko praznovala skupaj s svojimi najdražjimi. FOTOgrafiji: Jože Žerdin

Danes se njen žametni glas sliši v cerkvi pri mašah, saj poje v cerkvenem mešanem pevskem zboru župnije Martjanci in v ženskem pevskem zboru Marjetice. Nastopa na občinskih praznovanjih občine Moravske Toplice ter na pevskih revijah. Rada kuha in peče tipične prekmurske jedi; na jedilniku so velikokrat bujta repa, bograč, mlečna repa, dödoli, zelje, krompir, pripravljen na več načinov, in razne sladice, kot so prekmurska gibanica, zavitki, makove in orehove potice. Karel, star 74 let, je bil do upokojitve zaposlen v Avtobusnem podjetju Murska Sobota, opravljal je dela sprevodnika na avtobusu, blagajnika in prometnika.

Čeprav je bil veliko zdoma, je rad priskočil na pomoč pri delih v župniji. Čas si krajšata z reševanjem križank, s čimer si bistrita um. V zakonu sta se jima rodila hčerka Darja in sin Drago. Njun rod se je v tem času povečal za vnukinji Laro in Ivo.