Vse bolj odrezani od sveta: Slovenijo zapušča nizkocenovnik

Obojestransko na rdečem seznamu

»Visijo na nitki«

Po koncu prvega vala epidemije so se na ljubljansko letališče začeli vračati letalski prevozniki, eden od njih pa je že sporočil, da (začasno) prekinja svoje lete iz naše prestolnice. Easyjet bo ob začetku zimske sezone 2020/21 prekinil lete z londonskega Gatwicka, ukrep začne veljati 23. oktobra, poroča portal Exyuaviation. Od novembra tako iz Slovenije prvič po desetletju ne bo letel noben nizkocenovnik, saj sta svoje lete ustavila tudi Wizz Air in Transavia.EasyJet, ki ima v floti okrog 220 letal in sodeluje s 134 evropskimi letališči, bo lete na ljubljansko letališče in z njega, ki jih je po prekinitvi, prekinil nekaj tednov za tem, ko so pristojne britanske oblasti Slovenijo uvrstile. Vsi potniki, ki pridejo na Otok iz Slovenije, morajo zato v 14-dnevno karanteno. Tudi Slovenija je Veliko Britanijo uvrstila na rdeči seznam.Easyjet, ki je že pred časom nehal leteti iz Berlina v Ljubljano do poletja naslednje leto, naj bi se v Ljubljano vrnil 11. decembra, ko pa naj bi se letelo na londonsko letališče Luton. Leti na Gatwick naj bi se nadaljevali od 17. decembra. Takšne načrte lahko prekrižajo potovalne omejitve, zaradi katerih bi bili lahko odpovedani nekateri ali vsi leti.Po lanskem propadu Adrie Airways je bil Easyjet največji letalski prevoznik, ki je Slovenijo povezoval s svetom, leti med Stanstedom in Ljubljano pa najpogostejši iz Slovenije na Otok. Razmere niso rožnate niti v samem Easyjetu, ki se zaradi pandemije podobno kot ostale letalske družbe spopada z velikimi težavami in po besedah predstavnika sindikata »visi na nitki«. Maja so napovedali, da bodo po vsej Evropi odpustili okoli 4.500 zaposlenih, okoli 80 odstotkov njihovih pilotov je doma na čakanju na delo, prejeli pa so 600 milijonov funtov državnega posojila. Prodali so več kot 30 odstotkov svojih letal, ki jih po novem najemajo. Da bi pridobili nekaj prepotrebnega denarja, pa nameravajo prodati še več letal.Z Brnika tako za zdaj letijo še Air Serbia (petkrat tedensko v Beograd), Montenegro Airlines (dvakrat tedensko v Podgorico), Lufthansa (enajstkrat tedensko v Frankfurt), Air France (trikrat tedensko v Pariz) in Turkish Airlines (trikrat tedensko v Istanbul).