Vse bolj ne-varna Slovenija na še enem rdečem seznamu

V manj kot mesecu dni je Slovenija z zelenega območja epidemiološko varnih držav po kriteriju, ki ga imamo za druge države - incidenca 40 - poskočila z zelenega v rdeče območje. Povprečno število okužb v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev je že čez 60, kot keže, pa je v četrtek padel nov rekord po številu dnevih okužb, kar nas bo pahnilo še bolj v rdeče območje.Število aktivnih okužb je preseglo tisočico, skupaj se je z novim koronavirusom pri nas okužilo že več kot štiri tisoč ljudi. Slabšanje epidemiološke slike pri nas v svetu ni ostalo neopaženo. Po Norveški, Švedski, Litvi in Estoniji nas je na seznam držav, po vrnitvi iz katerih je potrebno v izolacijo, uvrstila še Velika Britanija.Anglija, Wales, Škotska in Severna Irska so poleg Slovenije na svoj seznam držav, po vrnitvi iz katerih je treba v karanteno, poleg Slovenije dodale še Guadalupe. Britanski prometni ministerje ob tem dejal, da je to potrebno, »da bi bili vsi varni«. London glede na oceno tveganja glede covida-19 svojim državljanom odsvetuje vsa nenujna potovanja v Slovenijo. Ne svetuje pa, da tisti, ki so že v Sloveniji, skrajšajo obisk, piše na spletni strani britanske vlade.Že prejšnji teden je Velika Britanija, ki se tudi sama sooča z velikim porastom števila novih okužb, na rdeči seznam dodala Portugalsko in Madžarsko.Naša vzhodna soseda pa še naprej ostaja na našem zelenem seznamu, tako kot Avstrija, čeprav je v obeh sosedah epidemiološka slika še slabša kot pri nas. Od sosed ima boljšo le Italija. Slovenija svojega seznama ni posodobila že vse od 30. avgusta, v zadnjih treh tednih pa se je stanje v marsikateri državi močno poslabšalo. Tudi v Franciji, kamor je zaradi Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja, ki vodita na Kolesarski dirki po Franciji, odpotovalo večje število Slovencev, še več pa jih bo predvidoam odpotovalo v Pariz, kjer se bo dirka zaključila v nedeljo. Francija je prav tako na slovenskem rumenem seznamu, čeprav je njihova incidenca precej višja.