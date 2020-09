Vlada pripravila nove ukrepe za zajezitev virusa (V ŽIVO)

Po današnji seji vlade naj bi bilo znano, kateri novi ukrepi nas čakajo zaradi naglega naraščanja števila okužb. Tudi danes je namreč število pozitivnih primerov preseglo stotico , skupaj pa smo v Sloveniji zabeležili že več kot tisoč primerov. Vlada bo ukrepe predstavila na novinarski konferenci, ki bo ob 14. uri, na njej bosta spregovorila vladni govorec za covidin državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiNaraščanje okužb je bilo tudi glavna tema današnje seje vlade, na kateri naj bi sprejeli nekatere nove ukrepe za zajezitev širjenja virusa. Strokovna skupina, ki jo vodi infektologinja, jih je pripravila kar nekaj. V ospredju naj bi bili ukrepi za boljšo organizacijo dela bolnišnic, da bi lahko sprejele in oskrbele večje število pacientov, saj naj bi v prihodnjih dneh naraščalo število ljudi, ki bodo potrebovali bolnišnično zdravljenje in intenzivno nego.Spremembe v modelih šolanja otrok za zdaj niso predvidene, bi pa utegnili znova dobiti ostrejša priporočila v zvezi z nošenjem mask. Govori se tudi o skrajšanju delovnega časa gostinskih lokalov in novih omejitvah zbiranja na deset ljudi, morda celo manj.