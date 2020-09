Neuradno: v četrtek padel rekord

Po neuradnih podatkih je v Sloveniji padel rekord po številu okuženih v enem dnevu. V četrtek do polnoči so po poročanju Dela odkrili 134 novih okužb, a vseh testov še niso proučili, zato bo število okuženih verjetno še več. Doslej so največ novih okužb v enem dnevu potrdili v torek 15. septembra, ko je bilo pozitivnih 123 od 3123 testov.Uradni vladni govornikje po četrtkovi seji vlade predstavil nove ukrepe, ki bodo začeli veljati v soboto. Vlada je omejila delovanje gostinskih lokalov od 6. do 22. ure, ob vstopu v delovne prostore bo treba meriti temperaturo, zakonska podlaga pa bo omogočila bolniško odsotnost do treh dni brez obiska zdravnika. Maske bodo od sobote dalje obvezne na odprtem, tj. na javnih prostorih z veliko ljudmi, tudi vsi šolarji od 7. razreda dalje bodo morali maske nositi ves čas pouka.Preberite tudi:​V četrtek je bil dosežen še en neslaven mejnik; število okuženih po svetu je preseglo 30 milijonov, zaradi virusa sars-cov-2 pa je umrlo več kot 943.000 ljudi. Največ okužb in smrtnih žrtev pandemije so našteli v ZDA, kjer je okuženih 6,6 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 197.000. Indija je na drugem mestu s 5,1 milijona okuženih in več kot 83.000 mrtvimi, na tretjem mestu pa Brazilija s 4,4 milijona okužbami in 134.000 smrtmi.