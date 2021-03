Fenomen Luka Dončić je že zdavnaj prerasel Slovenijo; naš simpatični in superuspešni športnik, ki je 28. februarja praznoval komaj 22. rojstni dan, na vsaki tekmi v najmočnejši košarkarski ligi na planetu navdušuje navijače in preseneča nasprotnike z domiselnostjo na igrišču. Tokrat mu je uspel še en met oziroma dosežek, a zunaj parketa; Luka neposredno ni imel nič opraviti s svojim novim rekordom, se mu pa lahko sladko smeji. Najdražja košarkarska vseh časov V ZDA so že desetletja izjemno priljubljene kartice zvezdnikov bejzbola, košarke, ameriškega nogometa in hokeja. Zanimanje vlada...