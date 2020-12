Vračanje v šole: ministrica razkrila, o čem se ne bodo pogajali

Kakšna bo matura, bo znano kmalu

Ministrica za šolstvoje v oddaji Dobro jutro na RTVS razkrila, kdaj oz. kako bi se lahko otroci vrnili v šolo in kako bo šolanje potekalo. Poudarila je, da si velika večina želi, da bi se vrnili v šole, a so razmere slabe, da pa se na ministrstvu pripravljajo ter usmerjajo ravnatelje in šole, da bodo šole pripravljene, ko pride do postopnega vračanja.»Ta trenutek še ne morem nič zagotovo povedati, bomo pa to vračanje uvajali postopoma, predvsem najprej za najbolj ranljive oz. občutljive skupine, to je prva triada in za učence z učnimi težavami. Potem pa počasi naprej, takoj ko dobimo zeleno luč.« Dodala je, da bodo morali zelo skrbno vstopati nazaj v šole. »Nošenje zaščitnih mask ne sme biti več vprašanje ali stvar debate, poleg tega bo treba prezračevati, razredi se ne bodo smeli mešati (ostajanje v mehurčku), veliko nekih dodatnih smernic tega obdobja, ki pa smo se jih na neki način že navadili. Dokler je virus med nami, moramo sobivati in se prilagajati.«Izobraževanje na daljavo po mnenju ministrice v splošnem poteka dobro, vsi vpleteni pa da razumejo, da se moramo prilagajati temu procesu po najboljših možnih močeh. »Imamo nekaj boljših in nekaj slabših primerov. V teh primerih telefoni na ministrstvu kar gorijo. Na regijski ravni šolam priskočijo na pomoč pri strokovnih vprašanjih sodelavci iz zavoda za šolstvo.«Gledalko je zanimalo, kakšni bodo kriteriji glede pisanja mature. Ministrica je odgovorila, da se srednješolci vračajo v šole v naslednjih korakih, prioritetno pa se bodo vračali dijaki in dijakinje zaključnih letnikov. »Sam potek mature je eno od osrednjih vprašanj, s katerimi se ukvarjajo pristojne institucije. Upoštevane bodo razmere, v katerih se morajo maturanti in maturantke izobraževati. Matura bo, na kakšen način konkretno, pa bomo vedeli še do konca letošnjega leta.« Kustečeva je prepričana, da se bodo šole dobro pripravile in bodo prilagodile informativne dneve. »Če to ne bo možno v fizični obliki, verjamem, da bodo našli rešitev v virtualnem svetu.«Ali se lahko dopusti možnost, da zaradi zdravja otrok šolanje nadaljuje na daljavo, pa je zanimalo drugo gledalki. »Te skrbi so na mestu. Šolska vrata bomo odprli takrat, ko bomo rekli, da je to tudi z vidika zdravstvenega varstva možno, varno, to bo predpogoj, da bo šola varen prostor. Če bomo imeli tovrstne želje oz. pričakovanja in so za to objektivni zdravstveni razlogi, se bodo učenci lahko izobraževali na prilagojen način. Če bo teh primerov več, se bomo na ravni šol odločali, kako se odzvati. Smo pozorni na te odzive, jih je kar nekaj,« je odgovorila ministrica.