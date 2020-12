Beovićeva razkrila pogoj za postopno sproščanje ukrepov

Epidemija se za zdaj še ne umirja, samo v ponedeljek je umrlo več kot 50 ljudi . O trenutnem stanju v državi je v oddaji #Premagajmocovid19 na TV Slovenija spregovorila vodja svetovalne skupine na ministrstvu za zdravje. Uvodoma je dejala, da bo stanje boljše šele, ko bomo malo bolj intenzivno upoštevali ukrepe. »Stanje se ne spreminja že 14 dni, rabimo še nekaj dodatne energije oziroma manj prenosov okužbe, da bi se epidemija začela zmanjševati, to pa bi prineslo tudi sproščanje ukrepov.Zdravstveni sistem po mnenju Beovićeve zdržal, a že daj se za vsakega bolnika odločijo, ali resnično potrebujejo bolnišnično bolnišnično zdravljenje. Če je bolnikov preveč, se po njenih besedah zgodi, da vsi, ki bi potrebovali hospitalizacijo, tega ne dobijo.Kljub strogim ukrepom se stanje ne izboljšuje. Na vprašanje, kaj v Sloveniji delamo narobe, infektologinja ni mogla natančno odgovoriti. Ukrepi so po njenih besedah enaki kot v mnogih državah in tudi podobni tistim v prvem valu, ki smo ga relativno hitro premagali. »Ceste so še vedno polne, gospodarstvo dela enako in to je veliko situacij, v katerih lahko pride do veliko prenosov okužb,« je še dejala in dodala, da svoje prinesejo tudi druženja, obiski in kot priznava, tudi nezaupanje v ustreznost ukrepov. »Lahko je krivo tudi to, da je v septembru veliko pomembnih ljudi govorilo, da epidemije ni, da ne obstaja,« še meni Beovićeva. Dejala je, da se zaveda, da omejitev gibanja med občinami predstavlja velike težave pri Slovencih, a da imajo podobne in celo strožje ukrepe tudi drugje.Dodatnih zaostritev za zdaj ni na vidiku, bo pa svetovalna skupina do četrtkovega zasedanja vlade pripravila lestvico, pod kakšnimi pogoji se lahko sproščajo ukrepi. Kot je dejala Beovićeva, je pogoj za sproščanje ukrepov manj hospitaliziranih. Katere ukrepe bi lahko najprej sprostili, še ni znano. Vodja svetovalne skupine prav tako še ni mogla odgovoriti, na vprašanje, ali bodo resnično naslednji teden odprli šole in vrtce, kot je bilo razvidno iz okrožnice, ki jo je šolsko ministrstvo poslalo nekaterim zavodom