Vplivnež Ano Roš označil za levuharsko pras*** in mrho, vzel bi ji celo oštarijo

Brane Dobnikar. FOTO: Zaslonski posnetek

Novica, da je kuharska mojstricaz družino spakirala kovčke in odpotovala na Zanzibar, je, kot kaže, mnoge pošteno razjezila. Nekatere celo tako, da so v svojih komentarjih šli krepko čez mejo dobrega okusa. Novica je povsem iz tira vrgla nekdanjega šefa Nacionalnega inštituta za otroške srčne bolezni (NIOSB), ki je precej aktiven na twitterju.Njegov zapis se glasi tako (nelektorirano): »Ana Roš, takih mrh ne maramo pošteni Slovenci. Državno PKP pomoč naj pra..ca vrne, ali se ji oštarija zapleni. Ona naj pa s svojimi asocialnimi otroci kar tam ostane in kuha Zanzibarcem. Za vedno. Gnoj.«Komentatorji so ga hitro spomnili na njegovo sanjsko službo, ko je bil na čelu NIOSB in je v času likvidacije propadlega projekta več mesecev na račun prejemal 2.200,47 evra. Očitali so mu tudi, da vplivnežem, ki potujejo, le zavida. Tem je odvrnil (nelektorirano): »Ne gre za foušijo. In mi ne maramo levuharskih pra*ic. Saj veš, ane?