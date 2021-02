Znani Slovenci potujejo, a kako? Okrcal jih je tudi Šter

Na rajske peščene plaže



Šter oster: Ne bomo vam mogli pomagati

Kaj pravi seznam?

Kako na 'Kanarce'? Med najbolj vročimi destinacijami za Slovence so Kanarski otoki. Po besedah tistih, ki so v teh tednih tam, na plažah mrgoli slovenskih turistov. In kako so prišli tja? Potniki, ki v Španijo vstopajo preko letališč ali pristanišč iz rizičnih držav, med katere spada tudi Slovenija, morajo bo vstopu predložiti negativen PCR-test, ki pa ni starejši od 72 ur. Možno je predložiti tudi TMA – molekularni test, rezultati pa morajo biti zapisani v španskem, angleškem, francoskem ali nemškem jeziku.



Pred prihodom morajo potniki vsaj 48 ur prej izpolniti spletni obrazec za zdravstveni nadzor (Formulario de Control Sanitario) na spletni strani Spain Travel Health (



Za bivanje na Kanarskih otokih je dodatno določena obvezna uporaba aplikacije RadarCovid (



Za Španijo na splošno velja, da je obvezno nošenje zaščitnih mask in vzdrževanje varnostne razdalje 1,5 v maloprodajnih obratih, gastronomiji, hotelirstvu itd. Prepovedano je kajenje na prostem (na javnih mestih, zunanjih vrtovih gostiln ...), razen če je med osebami zagotovljena minimalna varnostna razdalja 2 m. Omejeno je tudi število oseb za mizo v restavracijah in barih na maksimalno šest oseb.



Če vas mika, da bi odpotovali in zapustili Slovenijo, je vsekakor priporočljivo, da se pred odhodom podrobno pozanimate o tem, kakšna pravila in omejitve so v veljavi v državi, v katero potujete ali jo prečkate.Vsekakor pa je dobro, da upoštevate tudi priporočila slovenskega ministrstva za zunanje zadeve.

Med najbolj vročimi destinacijami za Slovence so Kanarski otoki. Po besedah tistih, ki so v teh tednih tam, na plažah mrgoli slovenskih turistov. In kako so prišli tja? Potniki, ki v Španijo vstopajo preko letališč ali pristanišč iz rizičnih držav, med katere spada tudi Slovenija, morajo bo vstopu predložiti negativen PCR-test, ki pa ni starejši od 72 ur. Možno je predložiti tudi TMA – molekularni test, rezultati pa morajo biti zapisani v španskem, angleškem, francoskem ali nemškem jeziku.Pred prihodom morajo potniki vsaj 48 ur prej izpolniti spletni obrazec za zdravstveni nadzor (Formulario de Control Sanitario) na spletni strani Spain Travel Health ( http://spth.gob.es ), kjer se prejme QR-koda, ki jo je ob prihodu v Španijo treba predložiti španskim oblastem. Pri tem je pomembno, da mora imeti vsaka oseba svojo QR-kodo povezano s potovanjem. Rezultate testa je treba navesti tudi v omenjenem obrazcu za nadzor zdravja. Če negativnega testa ne predložite, je predvidena globa. Dodatno so vsi potniki, ki v Španijo vstopijo preko letališč in pristanišč, zdravstveno pregledani – nadzor obsega meritev temperature (meja je 37,5 stopinje), pregled dokumentacije in vizualni pregled.Za bivanje na Kanarskih otokih je dodatno določena obvezna uporaba aplikacije RadarCovid ( https://radarcovid.gob.es/ ) za sledenje stikom, ves čas bivanja na Kanarskih otokih ter še 15 dni po odhodu. Več informacij lahko najdete na: https://www.hellocanaryislands.com/coronavirus/ Za Španijo na splošno velja, da je obvezno nošenje zaščitnih mask in vzdrževanje varnostne razdalje 1,5 v maloprodajnih obratih, gastronomiji, hotelirstvu itd. Prepovedano je kajenje na prostem (na javnih mestih, zunanjih vrtovih gostiln ...), razen če je med osebami zagotovljena minimalna varnostna razdalja 2 m. Omejeno je tudi število oseb za mizo v restavracijah in barih na maksimalno šest oseb.Če vas mika, da bi odpotovali in zapustili Slovenijo, je vsekakor priporočljivo, da se pred odhodom podrobno pozanimate o tem, kakšna pravila in omejitve so v veljavi v državi, v katero potujete ali jo prečkate.Vsekakor pa je dobro, da upoštevate tudi priporočila slovenskega ministrstva za zunanje zadeve.

Če ste v zadnjih tednih pregledovali spletna omrežja, ste gotovo naleteli na fotografije in posnetke znanih Slovenk in Slovencev ali pa vplivnežev, ki pošiljajo pozdrave iz vročih in toplih krajev. Mnogi so skrivnostni in na vprašanje, kako je mogoče, da so z letalom odleteli v drugo državo ali pa celo čez ocean, če je prepovedano prehajanje med občinami, ne odgovarjajo. Našli so se tudi takšni, ki so jih bahave objave slovenskih estradnikov tako razjezile, da so pisali na ministrstvo za zunanje zadeve, kjer pravijo, da še niso nastopili pogoji za brezskrbno potovanje po svetu. Ponekod so se razmere zaradi pojavov novih različic virusa celo zaostrile.je v družbi prijateljauživala na Kanarskih otokih,je odpotovala še dlje. Njeni sledilci menijo, da je fotografija rajske peščene plaže nastala na Maldivih. Na Kanarskih otokih sta uživala tudi novinarka Pop TVn režiserse razvaja v Dubaju. Slovenska kuharska mojstricapa je odpotovala na Zanzibar.Vplivnica, ki je pred dnevi z družino odpotovala na Karibe, je razkrila, kako je potekala pot do Dominikanske republike. Z osebnim vozilom se je z družino odpeljala do Milana, tam se vkrcala na letalo in odletela do Madrida. Od tam je letela čez ocean z letalsko družbo Air Europa, ki po njenih besedah ne zahteva negativnega testa, zato pred potovanjem niso opravili testiranja. Povedala je še, da španske oblasti prav tako ne zahtevajo testa za potnike v tranzitu. Razkrila je, da je z družino do letališča v Italiji potovala v nočnem času, v času policijske ure, a je imela pripravljen potni nalog – saj menda gre tudi za neke vrsto delovno potovanje.Svojim sledilcem je razkrila še, da je pot do Milana potekala mirno in da niso imeli nobenih težav pri prečkanju slovensko-italijanske meje. Cene letalskih kart so primerljive s cenami pred koronakrizo, občutno cenejša pa je nastanitev. Ocenjuje, da je letovišče, v katerem so nastanjeni, zasedeno le 15-odstotno. Na vprašanje, kaj jih čaka ob vrnitvi domov, je pojasnila, da bodo ob vrnitvi domov ostali v samoizolaciji ali pa bodo opravili testiranje.A ni vse tako lepo, kot se morda sliši in vidi na objavah estradnikov. O njihovih potovanjih so spregovorili tudi na vladni novinarski konferenci, kjer je spregovoril vodja konzularne službe na ministrstvu za zunanje zadeve. »Moj odgovor na vprašanje, ali so že nastopili pogoji za normalno potovanje po svetu, je tak, kot je bil prej. Priporočilo slovenske konzularne službe je, da se potovanju, če je le možno, odpovemo in ga prestavimo na kasnejše obdobje.« Povedal je, da je javnost nagovorjena s številnimi primeri, ki naj bi potrjevali nasprotno. S sabo je prinesel eno od številnih pisem, ki jih prejemajo na ministrstvu. Nekdo se v njem zgraža, da sam ne sme v drugo občino, medtem ko se Blagnetova, Đurić in Perne razvajajo v toplih krajih. »Razmere po svetu niso ugodnejše. Številne države pri nas in po svetu so drastično preprečile in prepovedale vstop in izstop.« Kot tak primer je izpostavil Brazilijo. Če je kdo iz slovenske estrade preko Brazilije, bo še dolgo ostal tam.Težave bodo imeli tudi tisti, ki bi potovali iz Anglije preko Frankfurta, saj Frankfurt ne omogoča več tranzitnega potovanja iz Anglije, ki je obravnavana kot tretja država in kot država, v kateri razsaja angleška različico virusa.»Naše priporočilo je še vedno priporočilo. Ni prepoved, ni ukaz. Ukvarjamo se s tistimi, ki imajo zdravstvene razloge, poslovne razloge, šolske razloge in nujne osebne razloge,« je povedal Šter. Pravi še, da se ne bodo mogli ukvarjati s pomočjo tistim, ki bi zaradi svojih lastnih potovalnih ambicij kje obtičali, in da zdaj ne moremo več reči, da bi pandemija koga kje presenetila. Koliko Slovencev je v tujini, ne ve. V zadnjem času tudi ne opažajo večjega povpraševanja po pomoči.Kar se evropskih držav tiče, so vse razen Grčije, Finske in Grenlandije na rdečem seznamu. S tega so izvzete posamezne administrativne enote Norveške (Oslo, Rogaland in Viken), danski Ferski otoki, francoska čezmorska ozemlja Gvadelup, Martinik in Reunion. Na rdečem seznamu je še 125 tretjih držav. Če je država na rdečem seznamu, pomeni, da za to državo velja visoko tveganje za okužbo z virusom sars-cov-2. Oseba, ki prihaja iz teh držav, se zaradi morebitne okužbe napoti v 10-dnevno karanteno.Karanteni se je mogoče izogniti, če posameznik ob prehodu meje predloži negativen test izvida na prisotnost virusa, ki pa mora biti opravljen po PCR-metodi. Izvid ne sme biti starejši od 48 ur. Lahko pa se opravi tudi hitri antigenski test v državi članici EU ali v schengenskem območju, a ne sme miniti več kot 24 ur od odvzema brisa. Pri prehajanju državnih mej s sosednjimi državami obstajajo nekatere izjeme.