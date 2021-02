Ana Roš zapustila Slovenijo, odšli so daleč (FOTO)

Slovenska kuharska mojstrica, ponosna lastnica dveh Michelinovih zvezdic,je svoje otroke odpeljala iz Slovenije. Na instagramu je zapisala, da imajo otroci pravico do otroštva in da je to eden izmed temeljev lepega in dobrega otroštva socializacija.»Slovenski otroci so med najdlje zaprtimi otroci v Evropi. Svoje otroke sem ugrabila in jih odpeljala na Zanzibar. Živijo preprosto afriško življenje. Zjutraj se šolajo na daljavo, po tem pa imajo na voljo različne možnosti. Lahko plavajo, tečejo na svežem zraku, igrajo odbojko na mivki, se družijo s prijatelji na plaži. Končno so spet videti kot zdravi otroci.«V enem izmed naslednjih zapisov je Roševa razkrila še, da se je njen sin pripravljal na atletsko tekmovanje, ki pa je zanj odpadlo, saj so bile dvorane zaprte. »Nekega dne sem rekla gremo v Dubaj, ki je odprl vrata in svoje dvorane tudi številnim evropskim športnikom.« Dodala je, da tekmovanja v Sloveniji v trenutni situaciji ne bi bila poštena.