Vojno proti slovenskim neonacistom sprožila Levica, ogorčeni nad podporo Grimsa in podpredsednice podmladka SDS

Poročali smo že, da so minuli petek po centru Ljubljane paradirali zamaskiranci Slovenske obrambne straže. Vzklikali so neonacistične in protimigrantske parole ter prižigali bakle. Dogodek sta javno podprla tudi vidna člana SDS, poslanec Branko Grims in podpredsednica podmladka SDS Zala Klopčič, so ogorčeni v Levici.

Na shodu so paradirali tudi s simbolom smrtne glave (t. i. totenkopf), ki je bila med letoma 1934 in 1945 uradni znak enote nacistične SS (SS-Totenkopfverbände), ki je bila odgovorna za upravljanje nacističnih koncentracijskih taborišč, opozarjajo.

Hočejo, da se uporaba nacifašističnih simbolov opredeli kot kaznivo dejanje.

Zdaj zaradi tega v Levici predlagajo, da se uporaba nacifašističnih simbolov opredeli kot kaznivo dejanje. Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec: »Desni ekstremizem je nesprejemljiv. Narediti moramo vse, da to ne postane 'nova normalnost', ampak nekaj, kar je treba najostreje obsoditi in preprečiti. Pobudo za vpis prepovedi nacifašističnih simbolov je že leta 2018 predlagala zveza borcev. Čas je, da jo uresničimo.«

Na vlado je tako naslovil pobudo, naj v okviru svojih pristojnosti prek ministrstva za notranje zadeve postavi bolj jasne in omejujoče usmeritve glede obravnavanja in omogočanja shodov skupin, ki odkrito izražajo poveličevanje nacifašizma in katerih namen je javno spodbujanje in razpihovanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Vlada Republike Slovenije naj nemudoma pristopi k pripravi posodobitev kazenskega zakonika, ki bodo jasno opredelile in prepovedale uporabo nacifašističnih simbolov kot kaznivo dejanje.