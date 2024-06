Povečana prisotnost policistov zaradi neprijavljenega shoda v Ljubljani: »Opazila sem tri marice« (FOTO)

Oglasila se nam je bralka Marjana iz Ljubljane. Na območju Metelkove in Kotnike ulice je namreč opazila povečano število policistov. »Opazila sem tri marice,« nam je sporočila.

FOTO: Bralka Marjana

Kot nam je sporočila Aleksandra Golec iz PU Ljubljana, je na območju mesta Ljubljana povečana prisotnost policistov zaradi izvajanja nalog zagotavljanja javnega reda in miru, zagotavljanja varnosti prometa ter preprečevanja kaznivih dejanj. Zaznane so bile tudi javno objavljene informacije o možnosti shoda na območju mesta, ki pa do sedaj ni bil prijavljen v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih. To pomeni, da tudi ni organizatorja, ki bi z rediteljsko službo poskrbel za varno odvijanje shoda. V skladu z zakonom v takšnih primerih za red na shodu skrbijo policisti. »Udeležence, ki se shoda nameravajo udeležiti pozivamo, naj spoštujejo njihova navodila. Na shod ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov (palice, orodje, pirotehnika in drugi podobni nevarni predmeti,«, je še opozorila.