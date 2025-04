Saga princa Harryja: »Moji najhujši strahovi so se uresničili.«

Princ Harry se še vedno sooča s posledicami svojega odhoda iz Združenega kraljestva leta 2020. Ta korak ostaja vir spora med njim in njegovo družino.

Po zadnji obravnavi na britanskem sodišču je za revijo People povedal, da vse doživlja zelo čustveno, da je izčrpan in da se je uresničilo tisto, česar se je najbolj bal.

»Ta pravni postopek je potrdil moje najhujše strahove,« je dejal vojvoda Susseški, ki je preživel dva dneva na Kraljevem sodišču v Londonu, kjer je bil prisoten pri pritožbenem postopku, ki ga je pred petimi leti vložil zaradi ukinitve državnega varovanja zanj in za njegovo ženo Meghan Markle.

Potem ko sta princ Harry in Meghan Markle sestopila z mest višjih članov kraljeve družine, je izvršni odbor za zaščito kraljeve družine in pomembnih osebnosti (Royal and VIP Executive Committee – RAVEC) sklenil, da mu v domovini ukinejo oziroma bistveno zmanjšajo pravico do policijskega varovanja.

Sklep je bil lani potrjen na sodišču, Harry se je nanj pritožil.

Vprašanje varnosti princa v Veliki Britaniji je eden od kamenčkov v mozaiku napetosti med Harryjem in njegovim očetom, kraljem Karlom III.

Čeprav britanski monarh nima neposrednega vpliva na RAVEC, je vojvoda prepričan, da bi kralj lahko posredoval in zagotovil zaščito zanj, za njegovo ženo in za njuna otroka.

RAVEC namreč ne skrbi le za kraljevo družino, temveč tudi za druge znane osebnosti, kot so pop zvezdniki in bivši premierji, pa tudi za nekatere člane kraljevega gospodinjstva, kot so ožji kraljevi sodelavci.

Prav zato Harry verjame, da je bil deležen drugačne obravnave in je bil oškodovan.

Ko sta Harry in Meghan njegovi pokojni babici, kraljici Elizabeti II., predlagala, da bi se odselila z Otroka, a še naprej podpirala monarhijo, sta verjela, da sta našla idealno rešitev za vse: zase, za mir v širši družini in za nadaljevanje svojega dela.

»Želela sva ustvariti srečen dom,« je Harry povedal za People in dodal: »A stvari niso potekale po načrtih.«

Kot pravi, si ni predstavljal, da bo po srečanju s kraljico ogroženo njegovo varovanje. Čeprav je ona izrazila podporo učinkoviti zaščiti zanj in za Meghan, je RAVEC sprejel drugačno odločitev.

Od takrat Harry vodi bitko proti temu sklepu, v ozadju katerega se, kot verjame, skriva načrt, da bi njega in njegovo družino britanska krona znova potegnila pod svoje okrilje.

Namesto tega je ukinitev varovanja zanj pomenila kapljo čez rob, saj je spoznal, kako daleč je Firma pripravljena iti, kar je, kot pravi, dokazal tudi ta sodni postopek.

»To je bilo težko sprejeti,« je še priznal za People. Čeprav je v domovini vključen v več pravnih bitk, je ta zanj najpomembnejša, saj želi zaščititi svojo družino.

Če bi se kaj zgodilo Meghan ali njunima otrokoma, princu Archieju ali princesi Lilibet, si tega nikoli ne bi odpustil, zato ne namerava odnehati, dokler ne razkrije krivice in z vidika zaščite ter varovanja doseže svojega.