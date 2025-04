Nesreča na progi, z motokrosistom je hudo

Škofjeloški policisti so včeraj nekaj čez 10. uro obravnavali padec motorista na motokros progi na območju Žirov.

»Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je 60-letni voznik motokros motorja med vožnjo po motokros progi padel in se hudo telesno poškodoval. Uporabljal je zaščitno opremo. Na kraju dogodka mu je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje. V zdravstveno ustanovo ga je prepeljala posadka helikopterja Slovenske vojske,« sporočajo s PU Kranj.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.