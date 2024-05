Odkrili, kdo so zamaskiranci, ki so se lotili migrantov sredi Ljubljane: žrtev domnevnega posilstva se še ni javila

»’Vaške straže’, varde ali druge podobne oblike samoorganiziranja v smislu, da bi občani sami opravljali naloge državnih organov oziroma policije, predstavljajo varnostno tveganje in negativno vplivajo na občutek varnosti, četudi ne predstavljajo vedno kaznivega dejanja. Vsakršno organiziranje in zbiranje z namenom izvrševanja kaznivih ravnanj pa se, ko so prepoznani elementi kaznivih ravnanj, obravnava strožje,« so v sporočilu za javnost sporočili s PU Ljubljana.

Navezujejo se na posnetke in pozive, ki so se v zadnjih dneh pojavili na družabnih omrežjih, na katerih zamaskirani neznanci napadajo migrante in strašijo, da bodo stvari vzeli v svoje roke. Informacije s posnetkov policisti še vedno preiskujejo in skušajo ugotoviti, ali je šlo za uradno pregonljiva kazniva ravnanja z elementi spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Ob tem dodajajo, da prijave domnevne žrtve, o kateri govorijo na posnetku, še niso prejeli, so pa ugotovili identiteto zamaskiranih članov skupine. Na posnetku namreč zamaskiranci govorijo o domnevnem posilstvu 27-letnice v ljubljanskem Tivoliju.

Pravijo, da je Ljubljana varna

Direktor policijske uprave Ljubljana Tomislav Omejec je dejal, da »širjenje lažnih informacij, spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti je nesprejemljivo in vzbuja strah in nelagodje predvsem pri lokalnem prebivalstvu, škodi občutku varnosti v lokalnem okolju in zbuja nezaupanje v preiskovalne organe in organe pregona pri potencialnih žrtvah kaznivih ravnanj. Prav iz tega razloga v policiji izrecno nasprotujemo njihovemu ustanavljanju… njihovo delovanje pa skrbno spremljamo, prilagajamo ukrepe za zagotavljanje varnosti in presojamo morebitna odklonska ravnanja. Enako izvajamo tudi v tem konkretnem primeru.«

Omejec je skušal pomiriti javnost z besedami, da je Ljubljana varno mesto in da se je število kaznivih dejanj letos zmanjšalo za približno osem odstotkov. »Stanje kriminalitete se ne povečuje, kot se želi v javnosti prikazati. Na povečane oz. spremenjene trende kriminalitete v policiji takoj odreagiramo z metodami dela, kot so poostreni nadzori, ciljno usmerjeno delo, okrepimo sodelovanje z lokalno skupnostjo, mestnim redarstvom, tožilstvom in drugimi partnerji pri zagotavljanju varnosti v državi.«

Zavedajo se povečanih varnostnih tveganj, povezanih s področjem migracij in koncentracijo prosilcev za mednarodno zaščito v lokalnih okoljih. »V okolišu azilnega doma in tudi na drugih lokacijah, kot so avtobusna postajališča, avtobusna in železniška postaja Ljubljana, Logatec… zagotavljamo stalno opazovalno službo in dnevno ocenjujemo varnostne razmere in na tej podlagi načrtujemo ukrepe, tako da zagotavljamo varnost v največji možni meri in preprečujemo kazniva ravnanja oz. jih hitreje in uspešneje preiskujemo.«

Omejec je še dejal, da »kazalniki varnosti, kot tudi prilagojene metode dela zagotavljajo, da ni razlogov za kakršne koli organiziranje t.i. »vaških straž, SOS skupin«. Se pa zavedamo pomembnosti tesnega sodelovanja policije z lokalno skupnostjo, s katerim zagotavljamo in krepimo občutek varnosti pri ljudeh. Aktivno sodelujemo v lokalnih iniciativah, v varnostnem svetu občin ter z Uradom za oskrbo in integracijo.«