Stanovalka ob svoji hiši našla hudo poškodovanega voznika: poklicala je policijo (FOTO)

Škofjeloški policisti so obravnavali hudo prometno nesrečo, ki se je danes okoli 6. ure zjutraj zgodila na območju Zgornje Sorice. V nesreči je bil samoudeležen 42-letni voznik osebnega avtomobila, ki je s ceste zapeljal na strmo travnato površino, trčil v več dreves in pristal na dovozni poti ene izmed stanovanjskih hiš.

Prav stanovalka te hiše je bila prva, ki je opazila razbiti avtomobil in v njem ukleščenega voznika. Takoj je poklicala pomoč.

Reševanje s tehničnim posegom in prevoz v bolnišnico

Na kraj nesreče so bili nemudoma napoteni reševalci, gasilci in policisti. Hudo poškodovanega voznika so gasilci s tehničnim posegom rešili iz zverižene pločevine, zdravstveno osebje pa mu je ponudilo prvo pomoč. Zatem so ga z reševalnim vozilom prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Po navedbah policije je bil voznik hudo poškodovan, avtomobil pa je bil neregistriran, z nepripadajočimi in pretečenimi registrskimi tablicami, voznik pa ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja.

Policisti so opravili ogled in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah nesreče in vodijo postopek.