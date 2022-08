Vodja projekta »digitalni bon«: Ocenjevali smo po merilih, ki jih je določil Andrijanič osebno

Digitalni boni in tečaji, ki so pogoj za pridobitev digitalnih bonov za starejše, močno dvigujejo prah. Stara in nova vlada s prstom kažeta druga na drugo in se otepata odgovornosti za zmedo in slabo voljo, ki jo je iz dneva v dan več.

V ponedeljek je predsednik vlade Robert Golob vse skupaj označil za katastrofo, sramoto in navadno blamažo. Odzval se je tudi nekdanji minister Mark Boris Andrijanič, ki je dejal, da bi lahko vlada: » Glede na velik odziv bi vsekakor naredili vse, da bi razširili obstoječi razpis, česar pa nova ekipa žal ni storila, čeprav bi lahko. Žal mi je tudi, da je razpisna komisija, ki jo je določila nova ekipa, izločila Simbiozo in druge, ki imajo na področju e-opismenjevanja starejših največ izkušenj. Izbor nekega podjetja, ki na tem področju praktično nima referenc, se je zelo kmalu izkazal za veliko napako, o čemer pričajo nedavni organizacijski zapleti,« Navedel je še, da so nameravali izvesti skoraj 100.000 tečajev. Kasneje se je oglasil še enkrat in dodal, da očitno predsedni vlade ni bil pravilno obveščen, saj je izvajalce izbrala njegova vlada.

Po Andrijaničevih besedah pa se je na nas obrnila vodja sektorja za digitalno vključenost Mojca Štruc v Službi za digitalno preobrazbo, ki je bila vodja projekta »digitalni bon« tudi v času bivšega ministra in ovrgla nekaj njegovih trditev. »Za izobraževanja s področja digitalnih kompetenc je bilo za leti 2022 in 2023 skupno predvidenih 9.360.000 € - kar pomeni 62.400 udeležencev tečajev (ker običajno na tečaju ni ena oseba, to povprečno pomeni 5.200 tečajev),« je zapisala in dodala, da je bilo za digibon je bilo v teh dveh letih skupno predvidenih 49.150.000 € - kar pomeni sredstva za 327.667 upravičencev.

Andrijaničeve besede, da bi lahko razširili obstoječi razpis jo čudijo. »Ne znam si predstavljati, kaj pomeni razširitev obstoječega razpisa, ki ga je minister/državni sekretar podpisal in je bil objavljen 20.5., pri čemer so bila skladno z vsebino določena tudi finančna sredstva. Odgovor na vprašanje, kako bi bilo mogoče to razširiti, bi me res zanimal,« je dejala in na koncu dodala še, da je bila razpisna komisija je bila imenovana v času prejšnje vlade, imenoval jo je Sklad (SRRS), »ocenjevali so po merilih, ki jih je imel v zadnjem pregledu (in jih kljub drugačnemu predlogu strokovnih sodelavcev tudi bistveno spremenil) prejšnji minister osebno.«