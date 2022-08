Problematični digitalni boni: Bivši minister žogico vrgel Golobu

Vse več starejših ljudi se je zaradi izobraževanj, ki so za starejše pogoj za unovčitev digitalnega bona v zadnjem času obrnilo tudi na varuha človekovih pravic. Kot so sporočili iz njegove pisarne, starejši zatrjujejo, da so diskriminirani pri dostopu do digitalnih bonov 22, saj za prebivalce, stare 55 let ali več, pri unovčenju bonov velja dodaten pogoj, prav tako zanje velja prepoved združevanja bonov, problem pa nastaja tudi zaradi premalo razpisanih mest in nenavadnega seznama izvajalcev tečaja.

Zaradi naštetega vladna služba za digitalno preobrazbo od Slovenskega regionalno razvojnega sklada zahteva takojšnjo začasno ustavitev vseh aktivnosti v povezavi z izvedbo izobraževanj za osebe, stare 55 let ali več na področju digitalnih kompetenc, medtem pa varuh pričakuje čimprejšnjo pripravo spremembo zakona.

Predsednik vlade Robert Golob je za nepravilnosti in sramotno obravnavanje starejše člane družbe obtožil prejšnjo vlado. »Tega zakona nismo sprejemali mi, bil je sprejet v prejšnjem mandatu, vmes so bili, tudi v prejšnjem mandatu, najeti izvajalci, zdaj se izvaja in tukaj se dogaja navadna sramota,« je dejal.

Za odziv smo se obrnili na nekdanjega ministra za digitalizacijo Marka Borisa Andrijaniča, ki nam je dejal, da bi lahko nova vlada razpis razširila, a ga ni. Andrijančič meni, da očitno Golob ni prav obveščen, ko pravi, da je stara vlada izbirala izvajalce. Na vprašanje, kdo je kriterije zastavil in kakšen je njegov komentar, pa Andrijančič odgovarja: »Premier o tem očitno ni bil pravilno obveščen, saj je izvajalce izbrala njegova vlada,« je dejal. Iz tega sledi, da je Janševa vlada pripravila razpis, nova pa točkovala prispele prijave in na podlagi točk izbrala izvajalce.

Po vsej slabi volji kaže, da bo Golobova vlada vse aktivnosti na področju izobraževanj in bonov za starejše zamrznila in pripravila spremembo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti.