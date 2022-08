Premier Golob: To je katastrofa, sramota, navadna blamaža

»Katastrofa, sramota, to je navadna blamaža.« S temi besedami je predsednik vlade Robert Golob komentiral dogajanje okoli digitalnih bonov za starejše v oddaji 24ur zvečer.

»Tega zakona nismo sprejemali mi, bil je sprejet v prejšnjem mandatu, izvajalci so bili izbrani v prejšnjem mandatu, zdaj se izvaja in tukaj se dogaja navadna sramota. Danes sem že urgiral in jutri bo ministrstvo za digitalizacijo pozvalo vse izvajalce, da se zamrzne aktivnosti. To, da se diskriminira predvsem starejše ljudi, ki se drenjajo in kličejo, da bi prišli do tega, kar jim je bilo obljubljeno, je nedopustno. Bili smo tudi v stiku s predstavniki starejših (ZDUS), tudi oni menijo enako, naj ustavimo to blamažo. To, kar se dogaja, je popolnoma nesmiselno, je totalna blamaža,« je še povedal Golob.

DDV bodo začasno znižali

Predsednik vlade je komentiral tudi naslednje korake v boju z draginjo. Poslanci so namreč pozno popoldne podprli vladni predlog za znižanje davka na dodano vrednost za električno energijo, zemeljski plin in les za kurjavo ter daljinsko ogrevanje. DDV se tako z 22 odstotkov začasno znižuje na 9,5 odstotka, SDS pa je predlagala, da bi ga znižali še bolj, in sicer na pet odstotkov. Golob je dejal, da bi se seveda na videz dalo še bolj pomagati, a so pri predlogu sledili načelu, da bodo, ko bodo vsi predlogi sprejeti, odjemalci plačevali manj. Razmislili bodo tudi o nižjem davku na hrano. Govoril je tudi o naftnih derivatih in povedal, da tukaj država nima povsem prostih rok, saj velja na tem področju evropska zakonodaja. Glede kurilnega olja, s katerim se ogrevajo številni Slovenci, pa je dejal, da pripravljajo analizo, na podlagi katere se bodo odločili, ali je potreben poseg. Enako velja za utekočinjeni naftni plin. Napovedal je še, da bodo za najbolj ranljive pred zimo zagotovo sprejeti še kakšni ukrepi. Določili bodo tudi, kaj pomeni energetska revščina. Tisti, ki bodo ustrezali tem kriterijem, bodo deležni dodatka.