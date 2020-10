Ali smem na pokopališče nesti rože in prižgati sveče? Tako odgovarjajo Hojsevi

Arhivska fotografija. FOTO: Špela Kuralt

nujno vzdrževanje groba

Komu je dovolje obisk groba? Ministrstvo za notranje zadeve pojasnjuje



Obisk groba znotraj občine prebivališča je dovoljen posamezniku (najemniku groba) ter njegovim ožjim družinskom članom ali članom skupnega gospodinjstva. Priporočamo, da grob obišče le toliko oseb, kolikor je res nujno.



Obisk groba izven občine prebivališča je dovoljen samo posamezniku (najemniku groba), če mora na grobu opraviti nujno vzdrževalno delo. Izjema, ki bi jo lahko upoštevali je, če najemnik groba zaradi zdravstvenih ali drugih podobnih objektivnih razlogov ne more sam obiskovati groba, in lahko za to pisno pooblasti ožjega družinskega člana ali člana skupnega gospodinjstva. Pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme, in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo.

V Sloveniji ponovno omejujemo prehajanje med občinami. Vlada je določila 13. izjem, ko je to mogoče, prav zadnja na seznamu pa je: »Nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.« Kaj vse spada pod to?Zaradi dikcijesmo na vladni urad za komuniciranje smo prosili za odgovore na tri tipične prvonovembrske situacije:– ali se menjava peska na grobu šteje za nujno vzdrževanje?– ali se menjava uvelih rož ali enostavno prinašanje novih šteje za nujno vzdrževanja groba?– ali prinašanje sveč in njihovo prižiganje spada pod nujno vzdrževanje groba?Prosili smo še, da pripišejo konkretne primere, kaj vse se še šteje za nujno vzdrževanje groba.Odgovore na vprašanja so pripravili na ministrstvu za notranje zadeve: »Med nujna vzdrževalna sicer dela spadajo tista, s katerimi se prepreči premoženjska škoda, presojala pa se bodo posamično, od primera do primera. Vsekakor pa lahko sem štejemo tudi tista dela, s katerimi se ohranja urejenost groba.«Iz zapisanega zagotovo velja, da menjava peska (kamenčkov) in menjava ali prinašanje rož ustrezajo urejanju groba. Kaj pa prinašanje in prižiganje sveč na grobu? Na ministrstvo, ki ga vodil, smo zaprosili za dodatna pojasnila (dodali jih bomo, ko jih prejmemo).»Dodajamo, da je v trenutni epidemiološki situaciji pomembno, da ljudje ne hodijo na grobove, če to ni res nujno potrebno,« še opozarjajo iz ministrstva.