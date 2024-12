Vladimir Prebilič povzročil zaplete v parlamentu, njegove besede označili za provokacijo (VIDEO)

Slovenski poslanec v Evropskem parlamentu iz vrst Zelenih Vladimir Prebilič je na zasedanju v zadnjem letošnjem plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta spregovoril v srbskem jeziku, s čimer je povzročil zaplete.

Vladimir Prebilič je vzel besedo v postopkovnem smislu (point of order) in zaprosil, da bi se k poslancem obrnil v srbskem jeziku glede zadnjih dogodkov po tragediji Novem Sadu in v Srbiji.

Začel je govoriti v srbščini, vendar ga je prekinila predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola, ki je pojasnila, da tega jezika ne prevajajo.

Ta trenutek si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku:

Nato se je oglasila hrvaška evroposlanka iz vrst HDZ, Željana Zovko, ki je v postopkovnem smislu dejala, da je Prebiličevo dejanje provokacija.

Predsednica Metsolova je opozorila slovenskega poslanca, da njegovo govorjenje ne bo prevedeno za druge poslance.

Prebilič je nato svoj govor nadaljeval v angleščini.

Naknadno je pojasnil, zakaj se je odločil, da bo spregovoril v srbščini, in pomiril tiste, ki so mnenja, da se ne spodobi, da bi slovenski poslanec govoril v srbskem jeziku:

»Ker se je na nekem drugem omrežju vnela debata o mojem govoru, ki sem ga začel v srbščini, naj povem, da ni bojazni, da bi to kakorkoli vplivalo na moje zastopanje interesov Slovenije v EP. Z nagovorom sem se želel pokloniti vsem žrtvam tragedije kot tudi žrtvam političnega nadzora,« je zapisal.

Zakaj se je odločil za srbski jezik?

»Po zaskrbljujočem poročilu Amnesty International o digitalnem nadzoru in zatiranju civilne družbe v Srbiji, ki je bilo objavljeno danes zjutraj, sem Evropski parlament pozval, da z vso resnostjo pristopi k obravnavanju te teme, saj gre ne nazadnje za državo, ki si prizadeva za priključitev k EU.

Poročilo razkriva, da so srbski varnostni organi sistematično zlorabljali vohunska orodja, kot sta NoviSpy in Pegasus, ter forenzična orodja, kot je Cellebrite, za nezakonito zbiranje podatkov z naprav novinarjev, aktivistov in državljanov, ki mirno izražajo nestrinjanje z oblastmi.

V svojem današnjem govoru sem opozoril na nedopustna orodja, ki se jih poslužujejo srbske oblasti z namenom zatiranja intelektualcev, novinarjev in vseh, ki množično protestirajo po tem, ko je tragična nesreča na postaji v Novem Sadu vzela 15 življenj nedolžnih ljudi.

Dodatno sem pripravil tudi poziv poslankam in poslancem k skupni izjavi, s katero bomo zahtevali, da Srbija nemudoma preneha z digitalnim nadzorom in vohunjenjem za svojimi državljani-kami. Gre za neposreden napad na temeljne svoboščine, vključno s pravico do mirnega zbiranja, svobode govora in pravice do združevanja.«