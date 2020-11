Vlada pojasnjuje, zakaj podaljšanje epidemije

Kot je napovedal že uradni vladni govornik, je vlada na dopisni seji podaljšala epidemijo za 30 dni na območju celotne države.Vlada je izdala odlok o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni covid 19 na območju Slovenije, ki začne veljati 18. novembra 2020 in velja 30 dni.Preberite tudi:»V Sloveniji se glede na uradne podatke o številu okuženih soočamo z drugim valom epidemije nalezljive bolezni covid 19. Še vedno smo priča njenemu hitremu širjenju med populacijo, ki močno presega normalno obolevnost oziroma incidenco. Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom sars-cov-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno razglasitev epidemije na celotnem območju Slovenije, saj vse statistične regije dosegajo oziroma presegajo stopnjo incidence, ki zahteva razglasitev epidemije. Glede na navedeno je vlada na podlagi zakona o nalezljivih boleznih epidemijo nalezljive bolezni covid 19 razglasila na območju celotne države,« so pojasnili razloge za takšno odločitev.Preberite tudi:Slovenija je epidemijo prvič razglasila 12. marca, dan pred nastopom vlade. Ta je nato epidemijo ponovno razglasila 18. oktobra.Medtem ko je bila Slovenija med prvim valom zelo uspešna v boju z novim koronavirusom, pa so številke v drugem valu veliko bolj skrb vzbujajoče. Incidenca je 922 na 100.000 prebivalcev v zadnjih dveh tednih (bila je tudi že višja), v bolnišnicah je 1264 pacientov s covidom 19, od tega jih je 205 na intenzivnih oddelkih. Številke mrtvih zadnje dni presegajo 30 žrtev na dan, skupaj pa je umrlo že 831 ljudi, ki so imeli covid 19. Ukrepi, sprejeti 26. oktobra, so sicer, kot kaže, ustavili eksponentno širjenje virusa, a učinkujejo prepočasi, da bi se velik pritisk na zdravstveni sistem in predvsem zdravstvene delavce sprostil.