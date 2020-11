Minister Gantar razkril, kdaj bodo začeli sproščati ukrepe

Minister za zdravjepričakuje, da bodo sprejeti ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa pokazali učinke v 14 dneh. Poudaril je, da je epidemija trenutno pod kontrolo, začeli bodo tudi pripravo kriterijev za sproščanje ukrepov. »Računam, da bomo čez 14 dni, kot je bilo napovedano, začeli sproščanje,« je dejal ob robu seje DZ.»Mislim, da bomo z novimi ukrepi krivuljo prevesili navzdol. To je tisto, kar si želimo.« Sproščanje ukrepov je dogovor med strokovno skupino in vlado. »Pogovarjali smo se precej o otrocih, o prvi triadi, težavah drugih in verjetno bomo na teh področjih morali najprej razmišljati o sproščanju, seveda ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov.« A je dodal, da je zdravstveni sistem še vedno zelo obremenjen. »Izredne obremenitve je gotovo mogoče pričakovati še nekaj časa. Težave so z res visokim številom okužb pri zdravstvenih delavcih in mislim, da je to ključni moment pri delu zdravstvenega sistema.«Preberite tudi:Glavni kriterij za večino sprejetih ukrepov je bil po njegovem zmogljivost zdravstvenega sistema. »Žal smo prišli v to situacijo, kjer so pač potrebni skrajni ukrepov.« Na očitke, da bi bilo treba ukrepe sprejeti prej, pravi, da je »po bitki lahko biti general«. Pojasnil je, da so 26. oktobra začeli sprejemati ukrepe, a tudi takrat niso bili sprejeti z navdušenjem. Povedal je, da je bilo precej zaostritev ukrepov, nekateri so prinesli tudi rezultate, a ne zadostnih. A je trenutno težko najti razloge, zakaj.Preberite tudi:Gantar je poudaril, da je treba nenehno iskati ravnovesje med delovanjem zdravstvenega sistema, gospodarsko škodo in posledicami novega koronavirusa. »To ravnovesje je včasih težko najti. Danes bi gotovo, če pogledam nazaj, verjetno želel bistveno strožje ukrepe že prej. O tem smo razpravljali. Kot rečeno, argumenti ene in druge strani so vedno različni. Situacija gotovo ni črno-bela.«Glede šolanja na daljavo je Gantar dejal, da je okuženega največ aktivnega prebivalstva, med 35. in 55. letom, »kamor sodi tudi večina učiteljev. V resnici smo imeli tudi veliko okužb med njimi in tudi med samimi otroki.« Zaprtje šol zato vidi kot edino pot ob striktnem upoštevanju navodil NIJZ. Dodal je, da bodo otroci in mladostniki s posebnimi potrebami po dveh tednih med prvimi, ki bodo šli nazaj v šolske klopi.