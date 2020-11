Kacin napovedal podaljšanje epidemije še za 30 dni (VIDEO)

Vlada naj bi podaljšala epidemijo, več znano po 19. uri

Več ukrepov, več sankcij

Zdravstveni inšpektorji na Rožniku, Šmarni gori

Ne vabite prijateljic na kavo in sosedov na šnops

Inšpektorji niso plačani glede na število izdanih kazni

V nedeljo je bilo v 1792 testih potrjeno 501 okužb z novim koronavirusom. Čeprav je številka nizka, pa vseeno vzbuja skrb, saj je delež pozitivnih testov kar 27,96-odstoten, kar je več kot v soboto.Kot je že dopoldan dejal vladni govorec. Minister za zdravjepa je ocenil, daNa popoldanski novinarski konferenci o aktualnem stanju v državi je Jelko Kacin napovedal, da bo vlada podaljšala epidemijo še za 30 dni. Pravkar o tem poteka dopisna seja vlade.z zdravstvenega inšpektorata je spregovorila o nadzorih omejevalnih ukrepov, ki jih je več, več je tudi sankcij.Dodala je, da so se zdravstveni inšpektorji 13. 11. na predlog policije pridružili policistom na mejnih prehodih Obrežje, Metlika in Vinica. Pregledanih je bilo 177 avtomobilov in izdanih skupaj 54 plačilnih nalogov zaradi kršitve prehajanja občin. Na zunanjih javnih površinah so opravili 568 nadzorov, sankcij pa 39 in sicer v skupni vrednosti 15.600 evrov. Večstanovanjskih stavb je bilo pregledanih 134; izdani sta bili dve ureditveni odločbi ter dve opozorili po ZP-1.Zdravstveni inšpektorji so v teh dneh prisotni tudi na površinah za rekreacijo; v Ljubljani in okolici je s tem mišljena Šmarna gora, Rožnik, Golovec ipd. Zaradi omejitev gibanja na občine so te lokacije zelo obljudene, še posebej v lepem vremenu.Skupno število opravljenih nadzorov je bilo 1.322, izrečenih pa je bilo 55 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 28.400 evrov. Gre za nadzore v gostinstvu, v trgovinah, na področju storitvenih dejavnosti – kot npr. kozmetični in frizerski saloni ter cvetličarne, je dejala Potzeva.»Dobivamo vprašanja, koliko inšpektorjev je bilo zaposlenih v ta namen. Zato pojasnjujem, da čeprav je sedaj na terenu nadzornikov veliko več, ne gre za nove zaposlitve, temveč le za razširitev pristojnosti tudi na druge inšpektorate, policijo in občinsko redarstvo.«Vsem pa je Deana Potza položila na srce: »Spoštujte ukrepe in če ni nujno, ostanite doma. Ne vabite prijateljic na kavo in sosedov na šnops. Bodite zgled svojim otrokom. Razložite jim, da je takšno stanje začasno. Razložite jim, da bolj kot bomo stanje okoli nas ignorirali, dlje časa bo trajalo.«»Opravljanje nadzorov ter pisanje glob niso nikogaršnji hobi, gre enostavno za opravljanje službe. Inšpektorji opravljajo svoje delo – to seveda velja za vse inšpektorate, ne samo za zdravstvenega. In ne, niso plačani glede na število izdanih kazni,« je zatrdila Deana Potza.In dodala: »Spodbudne ugotovitve so, da se spoštovanje ukrepov ves čas izboljšuje. Kot družba gremo torej v pravo smer, saj bomo tako lahko najhitreje prešli zdajšnjo zahtevno fazo epidemije, hkrati pa zdravstvu omogočili, da bo delovalo v največjem možnem obsegu«.