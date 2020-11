Kacin: Številke na prvi pogled spominjajo na tiste izpred nekaj tednov (V ŽIVO)

Po sestanku šefov koalicijskih strank so v javnost prišle neuradne informacije, da nas čakajo še bolj trdi ukrepi oziroma dodatno zapiranje javnega življenja . V Sloveniji so v sredo ob 6767 opravljenih testih potrdili 1.925 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 28,45 odstotka, dan prej pa 29,50. V bolnišnicah se zdravi 1210 ljudi, na intenzivni negi pa je 200 pacientov. Umrlo je 41 ljudi.Na novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 bosta sodelovala minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoter vladni govorec»Številke na prvi pogled spominjajo na številke izpred nekaj tednov, ko smo dosegli vrh drugega vala, a naj še enkrat poudarim, da so včerajšnje in današnje številke v veliki meri posledica spremenjenega načina testiranja, ki je posledica drugačnih navodil zdravnikom,« je uvodoma dejal Kacin. Dodal je še, da okužbe naraščajo v podravski regiji, na Gorenjskem pa se stanje izboljšuje, prav tako je manjši padec okužb zabeležen v pomurski regiji.Iz vladnega novinarskega središča pa se je prvič oglasil tudi minister Podgoršek. Predstavil je ukrepe iz paketa PKP6, ki zadevajo slovenske kmete. Najprej je izpostavil ukrep finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka kot nemožnost prodaje zalog, zmanjšanja obsega pridelave, predelave oziroma prodaje zaradi posledic epidemije. Naslednje pomembno področje, ki administrativno obremenjuje kmetijska gospodarstva in upravne enote, je urejanje podatkov v Registru kmetijskih gospodarstev.S PKP6 se po ministrovih besedah tudi podaljšuje rok za izpolnitev pogojev glede strokovnega usposabljanja oziroma preskusa strokovne usposobljenosti veterinarjev. Na področju lovstva pa predlagajo dva ukrepa, in sicer znižanje koncesijske dajatve in nadomestilo za izgubljen prihodek lovišč s posebnim namenom (LPN).