Neuradno: čaka nas še hujše zaprtje države

Vladna konferenca o aktualnem stanju glede bolezni covid-19 bo danes predvidoma že ob 10. uri, predvidoma okoli 14. ure pa bo sledila še ena. Obe si boste lahko ogledali na naši spletni strani.

Vlada bo na današnji seji odločala o trajanju ukrepov za zajezitev novega koronavirusa. Premierje že v sredo popoldne napovedal, da nas čakajo dodatni napori, da obvladamo virus.Preberite tudi:Po sestanku šefov koalicijskih strank - Janše, gospodarskega ministra(SMC), obrambnega ministra(NSi) in ministra za zdravje(Desus) - so v javnost prišle neuradne informacije, da nas čakajo še bolj trdi ukrepi oziroma dodatno zapiranje javnega življenja. Novinar Kanala Aneuradno poroča, da se ukrepi dodatno zaostrujejo za 14 dni. »Tako kot spomladi bodo delovale samo nujne storitve, zasebno druženje bo omejeno... Šole ostajajo zaprte, črta se večina izjem pri prečkanju državnih meje brez karantene ali negativnega testa, testiranja zdravstvenih delavcev bodo obvezna. Vsi ti odloki so še v pripravi do današnje seje vlade, ko bodo novi ukrepi dokončno sprejeti. MZ je očitno s svojo zahtevo uspel,« je tvitnil.Minister Gantar je pred dnevi dejal, da je treba zaradi slabih epidemioloških razmer in velike obremenitve zdravstvenega sistema ukrepe zaostriti. Temu naj bi najbolj nasprotoval Počivalšek zaradi negativnega vpliva na gospodarstvo.Preberite tudi: