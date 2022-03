Posledice: na bencinskih servisih naftnega trgovca iz prodaje umaknili to gorivo

Vlada je navzgor omejila maloprodajne cene goriva (95-oktanski bencin stane od danes naprej največ 1,503 evra za liter, dizel pa 1,541 evra), kar bo veljalo naslednjih 30 dni. Po slabi volji potrošnikov je to dobrodošel ukrep, a ne tudi za ponudnike goriva. Tako na nekaterih bencinskih črpalkah ni več mogoče dobiti posameznega goriva.

Vprašanja o vladnem ukrepu, ali bodo zdaj prodajali z izgubo ali dobičkom, smo poslali na naftne trgovce Petrol, OMV in MOL. V Petrolu so zagotovili, da bodo na naša vprašanja odgovoril popoldne, medtem ko so iz OMV sporočili (nelektorirano): »Visokokakovostno dizelsko gorivo MaxxMotion začasno umikamo iz prodaje, saj je prodaja ekonomsko neupravičena.« Še naprej bodo prodajali dizelsko gorivo sprint diesel ter maxxmotion super 95 in super 100: »Prizadevamo si zagotoviti nemoteno oskrbo in zadostiti celotnemu povpraševanju. Neprestano spremljamo odjem na mreži bencinskih servisov, največ povpraševanja pa pričakujemo na obmejnih in tranzitnih servisih, saj je razlika v ceni na liter zelo visoka.«

MOL pa odgovarja (nelektorirano): »Nivo cene, ki je predpisana z Uredbo, je bistveno pod našo trenutno nabavno ceno, kar pomeni, da z vsakim prodanim litrom ustvarjamo izgubo, brez da bi pokrivali stroške poslovanja, kot so npr. stroški obratovanja servisov.«

